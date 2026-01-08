Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El delicioso pique de dos jugadores del Dépor por ser el que más pizzas vende en A Coruña

Quagliata y Mulattieri idearon, diseñaron y cocinaron dos productos que son líderes en ventas en Sicilia in Bocca

Guillermo Parga
Guillermo Parga
08/01/2026 18:49
pizzas jugadores depor6_15511424
Mustapha Chaddad, pizzaiolo de Sicilia in Bocca, con la pizza Quagliata, a la izquierda, y la Mulattieri, a la derecha | carlota blanco
Carlota Blanco
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Imaginarse a Messi y Neymar en su día rivalizando por el trono del fútbol mundial dentro de un mismo vestuario, o a Mbappé y Vinicius haciendo lo propio por ser el líder del Real Madrid, entra dentro de lo que se suele esperar de un pique sano puertas adentro. Sin embargo, al Dépor le toca, de momento, vivir una realidad mucho más modesta y cercana que provoca que, desde hace dos meses, los dos italianos de la plantilla quieran convertirse en aspirantes a los pizzaiolos (maestros pizzeros) favoritos de A Coruña.

Samuele Mulattieri y Giacomo Quagliata participaron el pasado 5 de noviembre en una curiosa iniciativa: demostrar su creatividad y destreza frente al horno de Sicilia in Bocca y diseñar, preparar y presentar la mejor pizza posible. El delantero, natural de la ciudad norteña de La Spezia, optó por el queso como elemento predominante: base de mozzarella, mozarella de búfala, tomate cherry rojo, cherry amarillo, escamas de parmesano y rúcula. Por su parte, al lateral siciliano le tiró más el carácter fuerte de su tierra e ideó una creación que no deja indiferente: base de salsa de tomate, mozzarella, salami picante y ventresca de atún.

En lo más alto

El reclamo y la aceptación ha sido tal que ambas pizzas no solamente permanecen en la carta desde entonces, sino que son las más buscadas por la legión de seguidores de Sicilia in Bocca, y también del Dépor. “Están funcionando muy bien y, aunque la de Samuele es más sencilla y la de Giacomo más fuerte, a los clientes les gustan las dos muchísimo”, afirma Domenico Bartolotta, propietario de la cadena, asentada en el 17 de Juana de Vega desde 2022.

La pizza de A Coruña que pedía Maradona después de entrenar

Más información

Ese éxito ha llegado hasta el vestuario del Deportivo, debido en buena medida a la relación que une a ambos jugadores con la propiedad del local. De hecho, ambos practican una especie de escandallo periódico para llevar cuenta de quién ha creado la pizza más exitosa entre los coruñeses. “Siempre me preguntan quién está vendiendo más o qué pizza se ha pedido más cada día, porque están compitiendo entre ellos”, dice Bartolotta, que prefiere no decantarse por ninguna opción. “Aunque Giacomo (Quagliata) tiene mi sangre y es palermitano, quiero mucho a Samuele”, confiesa. Con respecto a su juego, “Mulattieri no está entrando en sintonía con lo que sabe hacer y está sufriendo mucho”, añade el siciliano.

La tormenta cogió a 25 coruñeses con las manos en la masa

Más información

Los dos futbolistas italianos, más allá de su buen hacer como pizzaiolos, están centrados en cumplir otro sueño: devolver al Dépor a Primera División. Para la comunidad transalpina, lograrlo de su mano, sería un motivo de celebración. “Vamos a ascender, y es un orgullo que vayamos a hacerlo con dos jugadores italianos en el equipo”, pronostica Domenico Bartolotta. De hecho, acostumbrado a realizar promociones especiales para los clientes, imagina algo muy especial en caso de eliminar al Atlético de Madrid de la Copa del Rey o volver a la máxima categoría del fútbol español: “Haremos una comida muy especial para todo el mundo en A Coruña”.

El Sicilia in Bocca de A Coruña, mejor restaurante del norte de España en los Premios Just Eat 2024

Más información

Mientras eso se cumple, tanto Mulattieri como Quagliata comparten carta con otras dos leyendas en el sur de Italia: la pizza Sophia Loren y la Maradona

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Edificio de Zara en Arteixo, cuya fachada fue fabricada por Aluman

Diez edificios emblemáticos que llevan la impronta de Aluman, empresa con sede en Galicia
Iván Aguiar
Imagen de la torre de Hércules en la fachada del edificio

Una Torre de Hércules de Lego pone imagen a la rehabilitación de un edificio histórico en A Coruña
Belen Cebey
El alcalde de Oleiros, en una captura de vídeo de la entrevista

García Seoane, en una radio bielorrusa: "La CIA me tenía controlado continuamente, pero no pudieron pararme"
Noelia Díaz
El coche accidentado en Alfonso Molina

Una salida de vía en Alfonso Molina se salda con dos jóvenes heridos
Julia Nóvoa