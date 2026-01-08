El delicioso pique de dos jugadores del Dépor por ser el que más pizzas vende en A Coruña

Mustapha Chaddad, pizzaiolo de Sicilia in Bocca, con la pizza Quagliata, a la izquierda, y la Mulattieri, a la derecha | carlota blanco Carlota Blanco

Imaginarse a Messi y Neymar en su día rivalizando por el trono del fútbol mundial dentro de un mismo vestuario, o a Mbappé y Vinicius haciendo lo propio por ser el líder del Real Madrid, entra dentro de lo que se suele esperar de un pique sano puertas adentro. Sin embargo, al Dépor le toca, de momento, vivir una realidad mucho más modesta y cercana que provoca que, desde hace dos meses, los dos italianos de la plantilla quieran convertirse en aspirantes a los pizzaiolos (maestros pizzeros) favoritos de A Coruña.

Samuele Mulattieri y Giacomo Quagliata participaron el pasado 5 de noviembre en una curiosa iniciativa: demostrar su creatividad y destreza frente al horno de Sicilia in Bocca y diseñar, preparar y presentar la mejor pizza posible. El delantero, natural de la ciudad norteña de La Spezia, optó por el queso como elemento predominante: base de mozzarella, mozarella de búfala, tomate cherry rojo, cherry amarillo, escamas de parmesano y rúcula. Por su parte, al lateral siciliano le tiró más el carácter fuerte de su tierra e ideó una creación que no deja indiferente: base de salsa de tomate, mozzarella, salami picante y ventresca de atún.

En lo más alto

El reclamo y la aceptación ha sido tal que ambas pizzas no solamente permanecen en la carta desde entonces, sino que son las más buscadas por la legión de seguidores de Sicilia in Bocca, y también del Dépor. “Están funcionando muy bien y, aunque la de Samuele es más sencilla y la de Giacomo más fuerte, a los clientes les gustan las dos muchísimo”, afirma Domenico Bartolotta, propietario de la cadena, asentada en el 17 de Juana de Vega desde 2022.

La pizza de A Coruña que pedía Maradona después de entrenar Más información

Ese éxito ha llegado hasta el vestuario del Deportivo, debido en buena medida a la relación que une a ambos jugadores con la propiedad del local. De hecho, ambos practican una especie de escandallo periódico para llevar cuenta de quién ha creado la pizza más exitosa entre los coruñeses. “Siempre me preguntan quién está vendiendo más o qué pizza se ha pedido más cada día, porque están compitiendo entre ellos”, dice Bartolotta, que prefiere no decantarse por ninguna opción. “Aunque Giacomo (Quagliata) tiene mi sangre y es palermitano, quiero mucho a Samuele”, confiesa. Con respecto a su juego, “Mulattieri no está entrando en sintonía con lo que sabe hacer y está sufriendo mucho”, añade el siciliano.

La tormenta cogió a 25 coruñeses con las manos en la masa Más información

Los dos futbolistas italianos, más allá de su buen hacer como pizzaiolos, están centrados en cumplir otro sueño: devolver al Dépor a Primera División. Para la comunidad transalpina, lograrlo de su mano, sería un motivo de celebración. “Vamos a ascender, y es un orgullo que vayamos a hacerlo con dos jugadores italianos en el equipo”, pronostica Domenico Bartolotta. De hecho, acostumbrado a realizar promociones especiales para los clientes, imagina algo muy especial en caso de eliminar al Atlético de Madrid de la Copa del Rey o volver a la máxima categoría del fútbol español: “Haremos una comida muy especial para todo el mundo en A Coruña”.

El Sicilia in Bocca de A Coruña, mejor restaurante del norte de España en los Premios Just Eat 2024 Más información

Mientras eso se cumple, tanto Mulattieri como Quagliata comparten carta con otras dos leyendas en el sur de Italia: la pizza Sophia Loren y la Maradona.