El coruñés Tinho desenmascara a Cristina, ganadora de OT, en 'La Revuelta'

Crespo (izq.) y Tinho (der.) durante su intervención en 'La Revuelta' Instagram

Este miércoles el programa de TVE, 'La Revuelta', ha contado con invitados de lo más especiales, siendo una de ellas Cristina Lora, ganadora de 'Operación Triunfo' 2026.

Como es sabido por los espectadores, llega un momento de la entrevista donde David Broncano hace las preguntas relacionadas con el dinero y las relaciones sexuales del entrevistado y Cristina las respondió sin problema o, por lo menos, a la del dinero.

Cuando iba a responder por las relaciones, dos infiltrados del público la interrumpieron para que contase la verdad, siendo estos Crespo y el coruñés Tinho, participantes y, en el caso de Tinho, tercer finalista del programa.

"Pregúntale a Cristina por si en las duchas ha habido algún rocecillo", decía Crespo mientras Tinho asentía. "También puntúa, no?", añadía Tinho a modo de vacile hacia su compañera.

Cristina, ante tal exposición, tuvo que asegurar que las duchas eran de tres personas y que por eso siempre se duchaban en compañía, pero nada más allá de eso.