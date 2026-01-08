El coruñés Ricardo García Mira lidera el equipo de la UDC en el proyecto europeo TiBeRIUM

El profesor Ricardo García Mira Cedida

La Universidade da Coruña ha sido seleccionada como socio de pleno derecho del proyecto europeo TiBeRIUM (Titanium and Beryllium for European Resilience and Innovative Mineral Utilisation), una ambiciosa iniciativa financiada por el programa Horizonte Europa 2021–2027 orientada a fortalecer la resiliencia, la autonomía estratégica y la capacidad industrial de la Unión Europea en el ámbito de las materias primas críticas, esenciales para la defensa y la seguridad europeas.

El profesor Ricardo García Mira, del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC), asumirá el liderazgo del equipo investigador de la UDC que se integrará en este consorcio internacional. El proyecto cuenta con una financiación global superior a los 80 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea aporta 8,5 millones para el desarrollo de TiBeRIUM durante el período 2026–2030.

TiBeRIUM aborda, junto con otros seis proyectos estratégicos, uno de los grandes retos de la Unión Europea: garantizar un suministro seguro, sostenible y responsable de titanio y berilio, materiales clave para aplicaciones avanzadas en defensa, aeroespacio, tecnologías de doble uso, industria verde y soberanía tecnológica. La elevada dependencia exterior de estos recursos sitúa su disponibilidad como un elemento crítico para la capacidad de respuesta europea ante escenarios geopolíticos complejos.

El proyecto apuesta por el desarrollo de cadenas de suministro resilientes y ambientalmente responsables, mediante la implementación de tecnologías innovadoras de extracción y procesamiento mineral con bajo impacto ambiental. “Este enfoque resulta especialmente relevante para el ámbito de la defensa europea, donde la seguridad del suministro de materiales estratégicos es determinante para la innovación, la competitividad industrial y la autonomía operativa”, señaló García Mira.

El consorcio de TiBeRIUM está integrado por 25 entidades de 12 países —Alemania, Grecia, Chipre, Reino Unido, Noruega, España, Polonia, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Kazajistán y Uzbekistán— y está coordinado por la Universidad de Minería y Tecnología de Freiberg (Alemania), una institución de referencia internacional en el ámbito de los recursos minerales.

La Universidade da Coruña desempeñará un papel estratégico dentro del proyecto, liderando el análisis de los impactos sociales, económicos y ambientales asociados a las nuevas metodologías de extracción y procesamiento de titanio y berilio. Desde una perspectiva integral, el equipo investigador de la UDC contribuirá a garantizar que el refuerzo de la capacidad industrial y defensiva europea se base en criterios de sostenibilidad, aceptación social y responsabilidad ambiental.

La UDC trabajará en estrecha colaboración con socios industriales, entre ellos Grupo Tenir y la Planta Metalúrgica de Ulba (Kazajistán), en el estudio de los recursos minerales de Kazajistán y Uzbekistán, ambos considerados estratégicos por la Unión Europea dentro de su política de materias primas críticas y de cooperación con terceros países.