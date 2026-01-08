El área de A Coruña atendió más de 10.000 urgencias hospitalarias en la segunda quincena de diciembre

Una persona a las puertas de la entrada de Urgencias del Chuac, hoy Carlota Blanco

El invierno y las fiestas suelen ser sinónimo de urgencias hospitalarias. Es algo que se repite cada año ya que, por un lado, es el período por excelencia de la gripe y otras enfermedades respiratorias y, por otro, las aglomeraciones y reuniones en espacios cerrados es todo lo que necesitan los virus para atacar, especialmente si uno no hace mucho caso a las medidas de protección, tanto a uno mismo como al otro. Esto se ha traducido en más de 10.000 urgencias hospitalarias atendidas en el área sanitaria de A Coruña en la segunda quincena de diciembre.

Así lo indicó este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que incide en que el Servizo Galego de Saúde respondió con "normalidad" y sin incidentes destacados durante el período navideño. También desde el Chuac aseguran que se han tomado las medidas oportunas para responder a la alta demanda y las situaciones de "sobreaforo".

El área sanitaria de A Coruña y Cee, junto a la de Vigo, es la que tiene los datos más elevados de urgencias atendidas durante la segunda quincena de diciembre, con más de 10.000 en cada una, en un período en el que en toda Galicia se atendieron más de 50.500.

No obstante, la mayor presión en las urgencias hospitalarias la soportó el área sanitaria de Ourense, seguida de la de Vigo, si bien con valores similares a los del pasado año por estas mismas fechas, indica Caamaño.

La gripe, en ascenso

Aún durante este mes de enero, la asistencia a Urgencias del Chuac sigue siendo "elevada", tanto en adultos como en niños. Predominan las infecciones respiratorias y descompensaciones, sobre todo en personas de edad avanzada, aunque los niveles son "acordes a esta época del año".

De hecho, la gripe continúa teniendo un "impacto relevante" en el hospital coruñés, con una onda epidémica en ligero ascenso y con 60 pacientes ingresados este miércoles. Contrasta con la situación en el resto de Galicia, donde el conselleiro informó de que mantiene una intensidad baja y tendencia decreciente.

Asistencia garantizada

"Las urgencias hospitalarias pasan por los días de mayor demanda del año, pero la asistencia está garantizada", recordaba este miércoles la gerencia del complejo hospitalario herculino después de que los trabajadores denunciasen un "colapso" en este servicio.

El conselleiro de Sanidade también puso en valor el "buen funcionamiento" de los servicios sanitarios durante la Navidad, "garantizando la asistencia en todo momento" y aprovechó para agradecer la labor de los profesionales del Sergas.