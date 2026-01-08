Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El área de A Coruña atendió más de 10.000 urgencias hospitalarias en la segunda quincena de diciembre

Es, junto con la de Vigo, la que registra los datos más altos del período de Navidad 

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
08/01/2026 15:31
Una persona a las puertas de la entrada de Urgencias del Chuac, hoy
Una persona a las puertas de la entrada de Urgencias del Chuac, hoy
Carlota Blanco
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El invierno y las fiestas suelen ser sinónimo de urgencias hospitalarias. Es algo que se repite cada año ya que, por un lado, es el período por excelencia de la gripe y otras enfermedades respiratorias y, por otro, las aglomeraciones y reuniones en espacios cerrados es todo lo que necesitan los virus para atacar, especialmente si uno no hace mucho caso a las medidas de protección, tanto a uno mismo como al otro. Esto se ha traducido en más de 10.000 urgencias hospitalarias atendidas en el área sanitaria de A Coruña en la segunda quincena de diciembre

Así lo indicó este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que incide en que el Servizo Galego de Saúde respondió con "normalidad" y sin incidentes destacados durante el período navideño. También desde el Chuac aseguran que se han tomado las medidas oportunas para responder a la alta demanda y las situaciones de "sobreaforo"

Urgencias Chuac

Los trabajadores del Chuac denuncian el “colapso” de las Urgencias desde principios de año

Más información

El área sanitaria de A Coruña y Cee, junto a la de Vigo, es la que tiene los datos más elevados de urgencias atendidas durante la segunda quincena de diciembre, con más de 10.000 en cada una, en un período en el que en toda Galicia se atendieron más de 50.500.

No obstante, la mayor presión en las urgencias hospitalarias la soportó el área sanitaria de Ourense, seguida de la de Vigo, si bien con valores similares a los del pasado año por estas mismas fechas, indica Caamaño.

La gripe, en ascenso

Aún durante este mes de enero, la asistencia a Urgencias del Chuac sigue siendo "elevada", tanto en adultos como en niños. Predominan las infecciones respiratorias y descompensaciones, sobre todo en personas de edad avanzada, aunque los niveles son "acordes a esta época del año".

De hecho, la gripe continúa teniendo un "impacto relevante" en el hospital coruñés, con una onda epidémica en ligero ascenso y con 60 pacientes ingresados este miércoles. Contrasta con la situación en el resto de Galicia, donde el conselleiro informó de que mantiene una intensidad baja y tendencia decreciente. 

El efecto de las fiestas ya se nota en el Hospital de A Coruña con 40 ingresos por gripe en la última semana

Más información

Asistencia garantizada

"Las urgencias hospitalarias pasan por los días de mayor demanda del año, pero la asistencia está garantizada", recordaba este miércoles la gerencia del complejo hospitalario herculino después de que los trabajadores denunciasen un "colapso" en este servicio.

El conselleiro de Sanidade también puso en valor el "buen funcionamiento" de los servicios sanitarios durante la Navidad, "garantizando la asistencia en todo momento" y aprovechó para agradecer la labor de los profesionales del Sergas.

El calendario infantil incorpora la vacuna de la hepatitis A

Más información
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Crespo (izq.) y Tinho (der.) durante su intervención en 'La Revuelta'

El coruñés Tinho desenmascara a Cristina, ganadora de OT, en 'La Revuelta'
Andrea López Ramos
Inés Rey charla con vecinas de la Sagrada Familia, este jueves

La nueva imagen de la Sagrada Familia de A Coruña: “El objetivo es hacer entornos más seguros”
Lara Fernández
Oficina de Turismo en Arteixo

El PSOE de Arteixo cuestiona la externalización de la información turística
Redacción
El ideal gallego

Bergondo destina medio millón de euros a la renovación de aceras entre A Lagoa y Sada
Lucía Tenreiro