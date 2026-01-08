Mi cuenta

A Coruña

El efecto de las fiestas ya se nota en el Hospital de A Coruña con 40 ingresos por gripe en la última semana

El Chuac registra una media de ocho hospitalizados al día en lo que va de año y se espera que ese número aumente

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
08/01/2026 06:19
Varias personas con mascarilla en la entrada del Chuac
Archivo El Ideal Gallego
Los profesionales sanitarios ya venían alertando de que las fiestas iban a tener un gran impacto en la temporada gripal. Y no se equivocaban. En lo que va de año, el efecto del período navideño ya se nota en el Chuac, donde en los últimos seis días ingresaron 40 personas por esta enfermedad respiratoria. Y la previsión es que esta cifra seguirá subiendo.

Fue a principios de esta semana cuando se empezó a notar lo que temían los profesionales sanitarios. Y es que, aunque suceda cada año, este 2026 preocupaba especialmente cómo se iba a comportar este virus, que llegó más temprano de lo habitual y subió rápidamente, superando pronto los datos del pico de la campaña anterior.

Urgencias Chuac

Los trabajadores del Chuac denuncian el “colapso” de las Urgencias desde principios de año

Más información

Pese a que todavía es pronto para conocer el balance total de lo que impactaron las fiestas, lo cierto es que todo apunta a que será elevado, ya que más del 70% de los ingresos que había el Día de Reyes eran nuevos –40 de 55 hospitalizados fueron en los últimos seis días–.

Esto supone una media de ocho ingresos por gripe al día desde comienzos de año, aproximadamente. “Más o menos está hospitalizando lo que estamos dando de alta; hay mucho ingreso, pero también mucha alta”, explica el jefe de Neumología, Pedro J. Marcos.

Vuelta al cole

No obstante, los próximos días serán clave en la evolución de la gripe. Primero, porque hay que esperar una semana o diez días para notar el impacto total de las fiestas navideñas, donde hay un mayor contacto y las aglomeraciones están a la orden del día, y, segundo, por el repunte que suele venir asociado a la vuelta al cole de los niños.

“No esperamos grandes diferencias con otros años”, asegura el especialista, que añade que “si la gripe no va a mucho más, el comportamiento de esta temporada será el que vimos, una meseta precoz que se ha mantenido” en el tiempo.

Una imagen típica en estas fechas en A Coruña

A Coruña vigila la posible llegada de una variante de la gripe más contagiosa

Más información

De hecho, el Sergas situó el pico de la gripe muy cerca de Navidad, aunque la previsión es que haya otro, cuya fecha se desconoce. “Eso aún no lo sabemos”, corrobora Pedro J. Marcos.

Aunque la onda epidémica registra una intensidad baja, este miércoles el Chuac tenía 60 ingresados por este virus, uno de ellos en críticos. La mayor afectación se da en pacientes con comorbilidades, mientras que la mayor tasa de consultas por gripe sigue dándose en niños de 0 a 4 años, según el Sergas.

Sin rastro de la nueva variante

Todo ello con la vista todavía puesta en la H3N2, una variante de la gripe A todavía más contagiosa que circula por Europa. “Seguimos a la expectativa pero, de momento, no la hemos visto aquí. La predominante sigue siendo la típica, la N1H1”, indica el jefe de Neumología.

Pedro Marcos también recuerda que la situación en el hospital es normal: “Esta primera semana del año siempre suele ser especialmente intensa porque estamos en pleno invierno y salimos de las navidades”. 

La gripe ataca con fuerza este año

Por qué Australia predice nuestra gripe: la pista que sigue A Coruña

Más información
