Diez edificios emblemáticos que llevan la impronta de Aluman, empresa con sede en Galicia

Aluman es una empresa con sede en el polígono de Sabón (Arteixo) que está especializada en envolventes arquitectónicas y soluciones constructivas vanguardistas para proyectos singulares, enfocándose en fachadas.

Además de actuaciones de envergadura como las remodelaciones de los estadios de fútbol del Real Madrid y el Barcelona, ha participado en iniciativas icónicas en Galicia, Madrid, Cuba, Bélgica, Francia y Estados Unidos en los últimos años.

The Westin Cuzco (Madrid)

Esta compañía intervino en la renovación de este hotel de la capital de España. En concreto, en una obra centrada en el mobiliario y en el diseño de las 287 habitaciones y salas de reuniones.

Los trabajos realizados incluyeron la demolición, pintura, pavimento, mobiliario, fontanería y electricidad. La fábrica de madera de Aluman se encargó de la elaboración de todo el mobiliario a medida para cada espacio de este establecimiento hotelero.

Monasterio en Celanova

En este caso, acometió la renovación de carpintería exterior del instituto Celso Emilio Ferreiro, ubicado en el monasterio de San Salvador (Celanova). Se trata de un edificio declarado monumento nacional que se remonta al siglo XVI. El objetivo en este actuación fue más allá de mejorar las carpinterías existentes, ya que también se buscó preservar la belleza arquitectónica del edificio, respetando su diseño original y adoptando un enfoque de sostenibilidad y durabilidad en los materiales utilizados.

Torres de Colón (Madrid)

Este inmueble cuenta con 18.000 metros cuadrados de envolvente formada por más de diez sistemas diseñados por Aluman, que fue una de las compañías que formó parte de la ejecución de la reforma. Ahora, este edificio dispone de módulos de vidrio de grandes dimensiones, combinados con otros opacos.

Castellana 66 (Madrid)

Aluman diseñó una nueva envolvente para este espacio de oficinas, ubicado en pleno distrito financiero de Madrid, que combina zonas de visión con apertura. La renovación de la envolvente se realizó por fases durante 15 meses para minimizar el impacto en la actividad diaria de los inquilinos y abarcó 16.000 metros cuadrados de fachada, con vidrios solares.

Torre K23 (La Habana)

La envolvente de este edificio, ubicado en Cuba y perteneciente al grupo hotelero Iberostar Selection, fue diseñada para integrarse en un entorno tropical. Esta estructura combina elegancia, innovación y funcionalidad, reflejando exclusividad y confort..

Desarrolló el diseño, fabricación y ejecución de una fachada modular de 155 metros de altura distribuida en 42 plantas que está preparada para afrontar condiciones climáticas extremas, como las fuertes cargas de viento que caracterizan a esta zona propensa a fuertes huracanes.

Edificio de Zara en Arteixo

Se trata de un inmueble de 170.000 metros cuadrados de nueva creación se ha convertido en la nueva base para los equipos comerciales y de diseño de Zara en la sede de Inditex en Arteixo.

Aluman se encargó de la instalación de más de 20.000 metros cuadrados de envolvente, compuesta por una fachada modular que permitirá un rendimiento energético óptimo y contribuirá significativamente a la reducción de la huella ecológica del edificio, según recoge la memoria anual de la compañía.

Flagship de Zara (Chicago)

Aluman también intervino en un proyecto en una de las principales calles comerciales de la ciudad norteamericana de Chicago. La compañía que preside Manuel Pose Palleiro se encargó de la fabricación e instalación de los grandes módulos de vidrio de más de 1.500 kilogramos y hasta seis metros de altura que forman la fachada.

Campus en Madrid

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) construyó en Madrid un edificio para sus laboratorios y áreas de investigación. Aluman fue adjudicataria de la construcción de un conjunto de paneles cerámicos con geometría triangular que se instalaron sobre una estructura de acero y soportes.

Gare de Mons (Bélgica)

La empresa con sede en Sabón llevó a cabo la reforma de la fachada modular exterior de esta estación ferroviaria, con una superficie de más de 24.000 metros cuadrados y con estancias de hasta doce metros de longitud.

Île Seguin (París)

Este es uno de los proyectos de mayor envergadura en los que ha participado Aluman en su historia. Se trata de la instalación de la fachada de los edificios del polo artístico y cultural de Île Seguin, que será el futuro museo de arte contemporáneo de París. Este proyecto combina tanto acero corten como chapa de aluminio.