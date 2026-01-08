Desalojan una familia que había okupado un edificio entero en Monte Alto

Edificio ocupado en Monte Alto Quintana

El barrio de Monte Alto ha sido el escenario de la primera desokupación del año, en la calle Coronel Cerviño, donde una empresa especializada ha expulsado a una familia de una casa que habían okupado recientemente. Según fuentes de Desocupa 24 horas, habían forzado la entrada del pequeño edificio, de dos plantas, situado en esta tranquila calle, y fueron presionados para abandonarlo poco después, sin que llegaran a generar problemas.

Se trataría de un matrimonio y dos hijos, además de un sobrino. El propietario del inmueble había acudido primero a la Policía Nacional pero, según fuentes de la empresa, las autoridades habían detectado la presencia de la familia el día 9. Es decir, que se habían asentado, lo que equivale a decir que habían convertido el edificio vacío en su hogar, lo que lo convertía en inviolable. Era imposible expulsarlos sin un largo procedo judicial que concluyera con una orden de lanzamiento.

El propietario decidió que no estaba dispuesto a pasar por eso y contactó con la empresa, que envió a dos hombres para presionarles. Según explica, se situaron dentro de portal, algo fácil puesto que habían apalancado la entrad y la puerta estaba abierta a. “La clave es que solo los pisos son hogares, se puede entrar en las zonas comunes”, explican desde Desocupa 24 horas. A esto se sumaba que habían hablado con ellos en varias ocasiones y les habían informado de su propósito de seguir molestándolos, de una manera muy parecida al que hacen las empresas de cobro de morosos.

La mujer les enseñó un contrato pero, tras examinarlo, descubrieron que era falso, sin ninguna validez legal, así que continuaron con la presión. Desocupa 24 horas es una empresa que lleva varios años en el negocio y que actúa a nivel nacional, aunque tenga una sucursal en A Coruña. Pero incluso ellos se sorprendieron de lo rápido que cedió la familia, abandonando la casa en unas horas.

El día cinco, a primera hora de la mañana, se presentaron dos emleados y después de varias horas de vigilancia, los okupas hablaron con ellos para decirles que accedían a abandonar el edificio. De esta manera concluyó la primera desokupación del año en A Coruña.