De A Coruña a Cabo Verde: la Cámara organiza una misión comercial y un seminario

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo Javier Alborés

La Cámara de Comercio de A Coruña organiza el seminario Cabo Verde: Oportunidades y Retos para las Empresas Gallegas, una sesión informativa dirigida a compañías interesadas en explorar nuevos mercados internacionales. Será el 15 de enero y las personas interesadas pueden inscribirse en la web de la Cámara.

La entidad cameral coordinará una misión comercial multisectorial al país africano del 22 al 28 de febrero de 2026, que contará con subvenciones del 77% para PYMES y del 30% para grandes empresas. Para ampliar información e inscripciones, consultar la web de la Cámara.

Cabo Verde: Oportunidades y retos para las empresas gallegas

Según destaca el organismo presidido por Antonio Couceiro, Cabo Verde es un destino estratégico para la inversión y el comercio exterior, gracias a su entorno empresarial favorable y a la existencia de oportunidades sostenibles en sectores clave de su economía.

Durante la jornada del 15 de enero se ofrecerá una visión detallada sobre las posibilidades que este mercado presenta y se orientará a las empresas gallegas en su proceso de internacionalización.