Bomberos de A Coruña German Barreiros

Cinco contenedores de residuos sufrieron incendios prácticamente a la misma hora en distintos puntos del barrio de Los Rosales, obligando a la intervención de los servicios de emergencias y causando alarma entre los vecinos.

Los fuegos se declararon de forma casi simultánea en dos contenedores de la calle Manuel Azaña y en tres puntos de la calle Emilio González López, generando columnas de humo visibles.

Bomberos del parque municipal acudieron rápidamente y lograron extinguir los incendios antes de que se propagaran a vehículos o fachadas cercanas.