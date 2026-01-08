Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Cinco contenedores arden simultáneamente en el barrio de Los Rosales

Redacción
08/01/2026 09:45
Cinco contenedores de residuos sufrieron incendios prácticamente a la misma hora en distintos puntos del barrio de Los Rosales, obligando a la intervención de los servicios de emergencias y causando alarma entre los vecinos.

Los fuegos se declararon de forma casi simultánea en dos contenedores de la calle Manuel Azaña y en tres puntos de la calle Emilio González López, generando columnas de humo visibles.

Bomberos del parque municipal acudieron rápidamente y lograron extinguir los incendios antes de que se propagaran a vehículos o fachadas cercanas. 

