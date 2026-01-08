Avanza el desarrollo del polígono urbanístico de Visma con la concesión de la primera licencia

El proyecto de Visma prevé la posibilidad de construir hasta 3.600 viviendas Javier Alborés

Nuevo paso adelante en el desarrollo del polígono urbanístico de Visma, que vislumbra ya la puesta en marcha de los trabajos de construcción de la bolsa residencial allí prevista, después de que el Ayuntamiento aprobara este jueves la concesión de la primera licencia en el ámbito, para un edificio de 114 viviendas.

La autorización de este permiso fue uno de los asuntos más destacados en la Junta de Gobierno Local, que dio luz verde a la concesión de la licencia sobre el proyecto básico presentado por Visma Homes, firma que prevé una inversión de 16,5 millones en la parcela Z4-R12LB, que cuenta con una superficie de 3.100 metros cuadrados en el polígono.

Además de las viviendas, el edificio contará, además, con plazas de garaje, trasteros, oficinas y zonas comunes, según el planteamiento acercado por la promotora, que dispondrá de seis meses de plazo para iniciar los trabajos y de un total de 36 para completarlos.

El apoyo a la urbanización de Visma polígono urbanístico de Visma, donde una cuarta parte de las 3.600 viviendas previstas serán de protección oficial, ya está siendo visible con la construcción progresiva de las infraestructuras y viales. Ahora, en paralelo, avanza con la concesión de los permisos de edificación correspondientes.

Rehabilitación en el Camino de la Iglesia

Además, también se notificó la concesión de la licencia necesaria para la rehabilitación integral de un edificio en el Camino de la Iglesia, al lado del parque de Oza. Concretamente, el número 20, donde se prevé habilitar tres nuevas viviendas. La inversión prevista por la promotora es de algo más de 268.000 euros, con 24 meses estimados para el plazo de ejecución.

También este jueves, la Junta de Gobierno Local, concedió los permisos necesarios para adecuar un antiguo edificio de oficinas en el polígono de A Grela, donde etá previsto para abrir una pensión de dos estrellas con una capacidad de 126 plazas, ampliando así los alojamientos hosteleros disponibles en la ciudad y, más concretamente, los que prestan servicio al parque industrial. La inversión prevista por la empresa promotora es de 1,4 millones de euros, con el objetivo de remodelar el edificio, situado en la calle Gambrinus.

Además, se validó la concesión de una subvención de casi 600.000 euros a la comunidad de vecinos del nº 6 de la calle Juana de Vega, cantidad que se destinará a la rehabilitación del edificio al amparo de la convocatoria de ayudas a la rehabilitación que el Ayuntamiento lanzó el año pasado.

Esta convocatoria forma parte de las medidas en las que está trabajando el Gobierno de Inés Rey para dar respuesta a las diversas necesidades existentes en la ciudad en materia de vivienda. Una de ellas, contribuir a las actuaciones de mejora de la accesibilidad y eficiencia energética en áreas de rehabilitación como Pescadería, Ciudad Vieja, Ventorrillo y Labañou.

En este caso concreto, el bloque del nº 6 de Juana de Vega está en el ámbito PEPRI y solicitó fondos al amparo de la convocatoria del año pasado.

Reciclaje

Otro de los puntos importantes fue la aprobación del Plan Municipal de Gestión de Residuos 2025-2030, una hoja de ruta que profunda en el compromiso del Gobierno de Inés Rey con una ciudad más sostenible, con mayor calidad de vida para sus habitantes y con un modelo de gestión que apuesta por la reducción en la generación de residuos, la recuperación, el reciclaje y la economía circular.

El Plan prevé una inversión de 180 millones de euros entre 2025 y 2030, que serán financiados con fondos propios, estatales y de la Unión Europea, así como los allegados por los SCRAPS (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor). En línea con la Ley 7/2022 de residuos y solos contaminados para una economía circular y con la Ley 6/2021 de Galicia, el plan incorpora los objetivos medioambientales de las directivas europeas y, a nivel autonómico, sigue las líneas del Plan Sectorial de Gestión de Residuos Municipales de Galicia 2030.

Entre los objetivos más destacados figuran reducir un 10% la generación de residuos per cápita, alcanzar un 60% de recogida separada, mejorar la calidad de las fracciones y limitar los residuos que acaban en la escombrera al 20% antes de 2030. También se prevé alcanzar tasas de reciclaje superiores al 50%.

Estas metas contribuirán a situar la ciudad de A Coruña como referente en gestión sostenible y supondrán beneficios directos para la calidad de vida de la ciudadanía como la mejora de la limpieza viaria, reducción del impacto ambiental y la creación de empleo vinculado a la economía circular.

Entre las actuaciones previstas destaca el refuerzo de iniciativas ya puestas en marcha como la consolidación da recogida separada de envases ligeros, iniciada con la implantación del quinto contenedor; el refuerzo da recogida separada de los biorresiduos, la ampliación de la actual red de composteros comunitarios la otros barrios de la ciudad y el aumento de las recogidas puerta a puerta comerciales.

En la misma línea, el Plan prevé un refuerzo de la recogida de residuos peligrosos o de difícil reciclaje, bien a través del punto limpio móvil como de la implantación de nuevos minipuntos en toda la ciudad, así como la modernización de la planta de Nostián. También se reforzarán las campañas de sensibilización y educación ambiental.

Asimismo, se contempla la puesta en marcha de iniciativas nuevas como las recogidas domiciliarias, programas de prevención del desperdicio alimentario y de consumo responsable y la creación de centros de autorreparación y reutilización a disposición de la ciudadanía ligados a los puntos limpios.

Tras la aprobación inicial del Plan por la Xunta de Gobierno Local, el documento se enviará a la Xunta de Galicia para que emita un informe vinculante antes de llevar su aprobación definitiva al Pleno municipal.

Campo municipal de golf

Además, el Ayuntamiento sigue trabajando en la licitación de diversas concesiones municipales. Una de ellas, la del campo municipal de golf de La torre. La Junta de Gobierno Local aprobó definitivamente este jueves el estudio de viabilidad económico-financiera necesario para licitar para el nuevo contrato del servicio.