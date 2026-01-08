Mi cuenta

A Coruña

A Coruña, elegida de nuevo como plató para la próxima serie de moda

Óscar Ulla
Óscar Ulla
08/01/2026 13:15
Rodaje de 'Ardora' en Juana de Vega
Rodaje de 'Ardora' en Juana de Vega
Carlota Blanco
Desde hace unos años, ver nuestra ciudad en series y películas ya no nos extraña, A Coruña se ha convertido por derecho en un lugar ideal para el audiovisual. Y esta mañana, Juana de Vega se ha convertido en uno de los escenarios de una nueva producción.

Tal y cómo han podido comprobar quienes se han encontrado el rodaje en esta céntrica vía de la ciudad, se trata de las primeras grabaciones de la próxima creacionista de Jorge Coira, 'Ardora', que contará con Javier Gutiérrez y Carolina Yuste como protagonistas.

El pasado diciembre se anunciaba que en enero comenzaría por toda la provincia la grabación de esta serie, que se podrá ver en Movistar+. Hoy, los viandantes se han podido encontrar con el equipo de 'Ardora', una serie que contará, por lo poco que se ha podido saber hasta la fecha, la historia de una abogada del turno de oficio de A Coruña, interpretada por Carolina Yuste, que debe defender a un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local y que, por el camino, se enfrentará a un policía, cuyo papel interpretará el actor gallego.

Pepe Coira, Jorge Coira y Fran Araújo, junto a los protagonistas, Javier Gutiérrez y Carolina Yuste

La nueva serie de Jorge Coira, con Javier Gutiérrez y Carolina Yuste, se empezará a rodar en enero en A Coruña

