Vuelta al cole, vuelta a los atascos de pesadilla en A Coruña

Este jueves, 8 de enero, vuelven al colegio los niños tras tres semanas de vacaciones de Navidad. Durante esta época, el tráfico en A Coruña mejoró de forma considerable, sobre todo en la hora punta de la mañana, aunque con excepciones como las vísperas de Nochebuena y las jornadas de compras en el último minuto.

Los trabajadores que acudieron a sus puestos durante esta Navidad notaron una importante mejoría, sobre todo en el entre las ocho y las diez de la mañana, que es el periodo en el que los atascos se multiplican en A Coruña.

Una de las zonas más complicadas es la de la avenida de Alfonso Molina. Cada día, miles de conductores procedentes del área metropolitana coruñesa, así como de los barrios más lejanos al centro, como Eirís o Matogrande, utilizan esta vía para llegar a sus puestos de trabajo y también para dejar a los niños en los colegios y los carteles informativos instalados desde Oleiros ya van avisando de "atasco en Palavea".

A Zapateira se convierte en un punto negro por la concentración de centros escolares en muy poco espacio: Peñarredonda, Montespiño, Jesuitinas, Franciscanas, Rías Altas, British Royal School, British International School y Montegrande.

Esto hace que tanto la subida por el lado de la Coca-Cola como la que está en el lateral del Quirón se colapsen cada mañana provocando importantes atascos.

De hecho, los padres procedentes del área coruñesa que llevan a los niños a los colegios que están más cerca de la Tercera Ronda, como Rías Altas, Montegrande o los los dos colegios británico, utilizan 'trucos' como atravesar Vilaboa, ir hasta Alvedro o coger la Tercera Ronda en la zona de Lonzas para intentar minimizar el tiempo de viaje.

Y es que, la falta de espacio para dejar a los pequeños va generando poco a poco colas que ralentizan el tráfico e, incluso, llegan a colapsar las rotondas, impidiendo que las personas que van hacia otras zonas puedan continuar su camino.

En el caso de A Zapateira muchos padres también confían en que los atascos se reduzcan a partir del próximo curso, cuando el British International School se traslade a sus nuevas instalaciones en Culleredo.

Otro de los lugares que tiende al colapso está incluso antes de llegar a A Coruña: A Pasaxe. El puente recoge casi todo el tránsito del área, por lo que las personas procedentes, sobre todo, de Oleiros o Sada se ven atrapadas cada mañana en atascos que pueden llegar a zonas como O Carballo, Iñás o Montrove.

Una de las alternativas que suelen usar tanto padres como trabajadores es cruzar la ría por O Burgo, para luego utilizar la N-550 o la Tercera Ronda desde Alvedro, o bien directamente coger la autopista para desembocar en Alfonso Molina. Porque al puente de A Pasaxe se le une en el atasco el generado por la intensidad de tránsito hacia el colegio Santa María del Mar, en As Xubias -uno de los más grandes de la ciudad-, al que cada mañana llegan miles de coches.

El otro gran punto negro es el de Matogrande. El cambio de sentido de la calle Sebastián Martínez Risco, que pasó a ser de sentido único con el objetivo de acabar con la doble fila en las inmediaciones del colegio Liceo La Paz, no ha logrado todavía los resultados esperados.

Las retenciones y el estacionamiento indebido persisten durante los horarios escolares, manteniendo la congestión diaria. La medida no ha ido acompaña de un refuerzo suficiente de control ni de alternativas de aparcamiento, lo que mantiene la sensación de caos en determinados momentos del día.

Además la congestión afecta también a calles colindantes, extendiendo el problema a otras zonas del barrio.

Agentes de la Policía Local regulan la circulación de la calle Sebastián Martínez Risco y vías colindantes y se centran en agilizar el tráfico y evitar el estacionamiento en doble fila así como de garantizar la seguridad de los escolares, lo que reduce, aunque sea de manera puntual las situaciones de caos que se producen.

Y todo ello mezclado con las obras con las que poco a poco se va dando forma a la ambiciosa reforma de la avenida de Alfonso Molina, que cada cierto tiempo incrementan la presión del tránsito con los pequeños cortes obligados para llevar a cabo los trabajos, que continuarán durante el año 2026.