Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un nuevo supermercado y restaurante asiático, a la conquista del centro de A Coruña

Redacción
07/01/2026 11:46
Donaya en la plaza de la Galera
Local de Donaya en la plaza de la Galera
Doda Vázquez 
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La cadena Donaya abre este sábado 10 de enero un nuevo espacio en A Coruña, completando y reforzando la oferta gastronómica asiática en la ciudad. El nuevo establecimiento, ubicado en el número 40 bis de la plaza de la Galera, se sitúa en pleno corazón de la zona de tapas y se convierte en la tercera ubicación de la marca, que continúa así su proceso de consolidación. 

Donaya suma con esta apertura un nuevo local que combina restaurante y supermercado en un mismo espacio, una fórmula que ya ha demostrado su éxito en otros puntos de la ciudad. A los establecimientos de San Andrés y Isaac Peral, en A Grela, se añade ahora este nuevo Donaya, que mantiene la esencia de la marca pero introduce un enfoque propio.

En esta ocasión, el supermercado está especializado en piezas de cerámica tradicional de menaje, mientras que la propuesta gastronómica del restaurante se centra especialmente en los donburis y los sandos. Los donburis son platos calientes de carne o verdura servidos sobre arroz de jazmín, con opciones de pollo, pato, ternera y tofu. Los sandos, por su parte, son el popular sándwich japonés elaborado con pan blanco suave y esponjoso y rellenos cuidados, disponibles en tres variedades. 

Donaya plaza Galera 1
Donaya
Cedida

La carta se completa con una selección de platos de picoteo ideales para compartir y varios tipos de ramen. Aunque comparte algunos platos con el Donaya de San Andrés, cada restaurante cuenta con una identidad diferenciada: mientras el local de San Andrés está más enfocado en el ramen, el de la plaza de la Galera apuesta claramente por los donburis y sandos. 

El nuevo Donaya abrirá al público de martes a domingo, con horario de 12:00 a 16:30 al mediodía y de 19:30 a 00:00 por la noche. 

Con esta tercera apertura, Donaya consolida su presencia en la ciudad herculina y amplía su propuesta, que ya cuenta con: 

  • El restaurante y supermercado de San Andrés, abierto de martes a domingo de 12:00 a 00:00, con cocina abierta durante todo el horario. 
  •  El supermercado de Isaac Peral (A Grela), una gran superficie de más de 400 metros cuadrados especializada en productos asiáticos, abierta de lunes a sábado de 10:00 a 21:00. 
  • Y el nuevo restaurante y supermercado de la plaza de la Galera, que abre sus puertas este sábado. 

El objetivo común de la marca se mantiene intacto: ofrecer un bocado de Asia en pleno centro de A Coruña, ahora con una propuesta aún más diversa y especializada.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Coche de la Guardia Civil

Investigado un octogenario por disparar a una vaca que pastaba al lado de su casa en Baiona
EP
El ideal gallego

A Coruña superó en 2025 la recomendación de polución de la Unión Europea
EFE
El ideal gallego

Galicia publica la ley pionera que prohíbe vapeadores y bebidas energéticas a los menores
EFE
El ideal gallego

Denuncian una plaga creciente de procesionaria en Santa Margarita
Redacción