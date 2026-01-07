Un nuevo supermercado y restaurante asiático, a la conquista del centro de A Coruña

Local de Donaya en la plaza de la Galera Doda Vázquez

La cadena Donaya abre este sábado 10 de enero un nuevo espacio en A Coruña, completando y reforzando la oferta gastronómica asiática en la ciudad. El nuevo establecimiento, ubicado en el número 40 bis de la plaza de la Galera, se sitúa en pleno corazón de la zona de tapas y se convierte en la tercera ubicación de la marca, que continúa así su proceso de consolidación.

Donaya suma con esta apertura un nuevo local que combina restaurante y supermercado en un mismo espacio, una fórmula que ya ha demostrado su éxito en otros puntos de la ciudad. A los establecimientos de San Andrés y Isaac Peral, en A Grela, se añade ahora este nuevo Donaya, que mantiene la esencia de la marca pero introduce un enfoque propio.

En esta ocasión, el supermercado está especializado en piezas de cerámica tradicional de menaje, mientras que la propuesta gastronómica del restaurante se centra especialmente en los donburis y los sandos. Los donburis son platos calientes de carne o verdura servidos sobre arroz de jazmín, con opciones de pollo, pato, ternera y tofu. Los sandos, por su parte, son el popular sándwich japonés elaborado con pan blanco suave y esponjoso y rellenos cuidados, disponibles en tres variedades.

Donaya Cedida

La carta se completa con una selección de platos de picoteo ideales para compartir y varios tipos de ramen. Aunque comparte algunos platos con el Donaya de San Andrés, cada restaurante cuenta con una identidad diferenciada: mientras el local de San Andrés está más enfocado en el ramen, el de la plaza de la Galera apuesta claramente por los donburis y sandos.

El nuevo Donaya abrirá al público de martes a domingo, con horario de 12:00 a 16:30 al mediodía y de 19:30 a 00:00 por la noche.

Con esta tercera apertura, Donaya consolida su presencia en la ciudad herculina y amplía su propuesta, que ya cuenta con:

El restaurante y supermercado de San Andrés, abierto de martes a domingo de 12:00 a 00:00, con cocina abierta durante todo el horario.

El supermercado de Isaac Peral (A Grela), una gran superficie de más de 400 metros cuadrados especializada en productos asiáticos, abierta de lunes a sábado de 10:00 a 21:00.

Y el nuevo restaurante y supermercado de la plaza de la Galera, que abre sus puertas este sábado.

El objetivo común de la marca se mantiene intacto: ofrecer un bocado de Asia en pleno centro de A Coruña, ahora con una propuesta aún más diversa y especializada.