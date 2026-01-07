El toque gallego que impregna las fachadas de los estadios del Barcelona y del Real Madrid

Recreación virtual de cómo será la fachada del Camp Nou tras completarse su reforma FC Barcelona

El FC Barcelona seleccionó en 2023 a la constructora para la remodelación de su estadio, el Spotify Camp Nou. La elegida fue la turca Limak Construction, que a su vez se apoya en una veintena de compañías españolas y extranjeras para acometer esta actuación de envergadura.

Entre ellas figura Aluman, empresa con sede en el área metropolitana de A Coruña, en concreto, en el polígono de Sabón (Arteixo). Está especializada en envolventes arquitectónicas y soluciones constructivas vanguardistas para proyectos singulares, como aeropuertos, rascacielos y edificios corporativos, enfocándose en fachadas.

La memoria anual de la compañía correspondiente al ejercicio de 2024 recoge que Aluman se posiciona “detrás” de las “envolventes de dos de los estadios de fútbol más icónicos de España y Europa”. Después de completar la fachada del Santiago Bernabéu, recinto que alberga los partidos del Real Madrid, esta empresa asume el reto de participar en la remodelación del Camp Nou, “cuya adjudicación tuvo lugar a principios de 2024”, según indica este documento.

La intervención que acomete esta compañía con sede en Sabón consiste en la colocación de miles de paneles cerámicos (denominados como lamas) de forma escalonada y con un diseño que crea un efecto visual de movimiento y color. De hecho, esta fachada se caracteriza por los colores azul y granate, que forman parte de la identidad visual del FC Barcelona.

Estos paneles se han fabricado en instalaciones propias de Aluman y han viajado hasta sus destino final en Barcelona, donde esperan a ser instalados.

Presente en Madrid

Esta compañía también participó en la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, sede de los partidos del Real Madrid. En este caso también fue la encargada de reformar su fachada, que ahora luce de una forma “más moderna”, tal y como señala la empresa en la memoria anual. Se trata de una envolvente de 55.000 metros cuadrados con “una singular geometría formada por millares de lamas, todas ellas distintas y con una posición exacta e invariable dentro del conjunto”.

“Estas lamas integran, a su vez, más de 30.000 piezas únicas, perfectamente identificadas de cara a su ensamblaje en el lugar asignado en el diseño del conjunto”, afirma la compañía.

Para ello, miles de datos fueron procesados con el máximo rigor gracias a la parametrización y automatización del proceso de ingeniería.

La firma que ha asumido este proyecto y el del Barcelona tiene más de 50 años de vida, ya que fue fundada en 1973.

El presidente ejecutivo de Aluman es Manuel Ángel Pose Palleiro, quien asumió el cargo en noviembre de 2022, sucediendo a su padre, Manuel Pose Miñones (también conocido por haber ejercido por el PP como alcalde de Arteixo entre 1995 y 2007).