Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El toque gallego que impregna las fachadas de los estadios del Barcelona y del Real Madrid

Aluman asume la ejecución de la envolvente del Camp Nou tras acometer la del Santiago Bernabéu

Iván Aguiar
Iván Aguiar
07/01/2026 21:00
Recreación virtual de cómo será la fachada del Camp Nou tras completarse su reforma
Recreación virtual de cómo será la fachada del Camp Nou tras completarse su reforma
FC Barcelona
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El FC Barcelona seleccionó en 2023 a la constructora para la remodelación de su estadio, el Spotify Camp Nou. La elegida fue la turca Limak Construction, que a su vez se apoya en una veintena de compañías españolas y extranjeras para acometer esta actuación de envergadura.

Entre ellas figura Aluman, empresa con sede en el área metropolitana de A Coruña, en concreto, en el polígono de Sabón (Arteixo). Está especializada en envolventes arquitectónicas y soluciones constructivas vanguardistas para proyectos singulares, como aeropuertos, rascacielos y edificios corporativos, enfocándose en fachadas.

Arteixo concede licencia para otros dos supermercados en Sabón

Más información

La memoria anual de la compañía correspondiente al ejercicio de 2024 recoge que Aluman se posiciona “detrás” de las “envolventes de dos de los estadios de fútbol más icónicos de España y Europa”. Después de completar la fachada del Santiago Bernabéu, recinto que alberga los partidos del Real Madrid, esta empresa asume el reto de participar en la remodelación del Camp Nou, “cuya adjudicación tuvo lugar a principios de 2024”, según indica este documento.

La intervención que acomete esta compañía con sede en Sabón consiste en la colocación de miles de paneles cerámicos (denominados como lamas) de forma escalonada y con un diseño que crea un efecto visual de movimiento y color. De hecho, esta fachada se caracteriza por los colores azul y granate, que forman parte de la identidad visual del FC Barcelona.

Fachada del Estadio Santiago Bernabéu
Fachada del Estadio Santiago Bernabéu
Europa Press

Estos paneles se han fabricado en instalaciones propias de Aluman y han viajado hasta sus destino final en Barcelona, donde esperan a ser instalados.

Presente en Madrid

Esta compañía también participó en la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, sede de los partidos del Real Madrid. En este caso también fue la encargada de reformar su fachada, que ahora luce de una forma “más moderna”, tal y como señala la empresa en la memoria anual. Se trata de una envolvente de 55.000 metros cuadrados con “una singular geometría formada por millares de lamas, todas ellas distintas y con una posición exacta e invariable dentro del conjunto”.

“Estas lamas integran, a su vez, más de 30.000 piezas únicas, perfectamente identificadas de cara a su ensamblaje en el lugar asignado en el diseño del conjunto”, afirma la compañía.

El presidente de Altia, Tino Fernández

Las cuatro horas en las que la tecnológica Altia llegó a valer más de 500 millones de euros en Bolsa

Más información

Para ello, miles de datos fueron procesados con el máximo rigor gracias a la parametrización y automatización del proceso de ingeniería.

La firma que ha asumido este proyecto y el del Barcelona tiene más de 50 años de vida, ya que fue fundada en 1973.

El presidente ejecutivo de Aluman es Manuel Ángel Pose Palleiro, quien asumió el cargo en noviembre de 2022, sucediendo a su padre, Manuel Pose Miñones (también conocido por haber ejercido por el PP como alcalde de Arteixo entre 1995 y 2007).

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Machete

El 092 interviene un machete de medio metro a unos sospechosos
Abel Peña
O portavoz do PP da Deputación de Ludo declara ante os medios

O PP de Lugo pide que Tomé e García Porto non teñan voto na Deputación tras as denuncias por acoso sexual
EP
Errejón sale con su abogada de los juzgados de plaza Castilla en enero de 2025

El juez envía a juicio a Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá
EFE
Kidman y Urban posan para los fotógrafos en la alfombra roja del estreno de la serie ‘Expats’ en Sydney

Nicole Kidman y Keith Urban llegan finalmente a un acuerdo de divorcio
EFE