RTVE lleva al juzgado al Gobierno local por su traslado de La Terraza

Mudanza de RTVE a principios de octubre Quintana

Cuando el Gobierno local de A Coruña decidió postularse para sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) ofreció como localización el histórico edificio de La Terraza, ubicado en el centro de la ciudad. No le importó que este inmueble estuviera ocupado por RTVE desde 1985. La empresa estatal lleva ahora al Ayuntamiento a juicio por ese motivo.

Mediante un recurso en el juzgado de lo contencioso-administrativo, RTVE pretende anular la decisión que aprobó la Junta de Gobierno local en septiembre del año pasado. Su nueva ubicación será el edificio de Correos pero, como este no estará preparado hasta 2028, tuvieron que trasladarse a otro inmueble en Matogrande. Ese mismo mes, presentaron el recurso.

Este espacio temporal habilitado para RTVE es mucho más pequeño que el edificio de La Terraza, lo que provoca que, entre otras cosas, los estudios se reduzcan a la mitad. Había cuatro en Méndez Núñez, que ahora se han quedado en dos. También son más pequeños tanto estos estudios como las oficinas y han perdido las impresionantes vistas de las que gozaban desde La Terraza. "Como del día a la noche", reconocen algunos trabajadores.

Pero la expulsión de RTVE se hizo por un procedimiento extraordinario, y sus representantes legales exigen que se haga por el ordinario, mucho más lento. Simplemente, se envió una comunicación anunciándoles que tenían que abandonar el edificio, sin requerimiento previo. Mañana, la Junta de Gobierno local aprobará comparecer ante el juzgado para defender su caso.