El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Personal de escuelas deportivas de A Coruña va a la huelga para exigir el cobro "inmediato" de salarios

Ep
07/01/2026 13:02
Personal de las escuelas deportivas municipales de A Coruña ha convocado cuatro jornadas de huelga para reclamar el cobro "inmediato" de los salarios y que los nuevos pliegos recojan "mejoras en las condiciones de trabajo y retributivas". 

Según traslada la CIG en un comunicado, los paros se desarrollarán los días 8, 9, 12 y 13 de enero

Un momento de la Junta de Gobierno local de A Coruña celebrada este 5 de enero

El Ayuntamiento asume la gestión de las escuelas deportivas por los "incumplimientos de la adjudicataria"

Además, para dar visibilidad a sus reivindicaciones, en la jornada de este jueves, la plantilla también va a realizar una concentración delante del Ayuntamiento, a las 12.00 horas. 

La organización sindical concreta que la plantilla que realiza este servicio, adjudicado a la empresa Serviplus, tiene pendiente de recibir la nómina de diciembre, así como la paga extraordinaria. El pasado viernes, en Junta de Gobierno, el consistorio acordó que, de forma temporal, la Empresa Municipal de Vivienda se haga cargo de la gestión y de la plantilla.

