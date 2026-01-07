Personal de escuelas deportivas de A Coruña va a la huelga para exigir el cobro "inmediato" de salarios

Personal de las escuelas deportivas municipales de A Coruña ha convocado cuatro jornadas de huelga para reclamar el cobro "inmediato" de los salarios y que los nuevos pliegos recojan "mejoras en las condiciones de trabajo y retributivas".

Según traslada la CIG en un comunicado, los paros se desarrollarán los días 8, 9, 12 y 13 de enero.

Además, para dar visibilidad a sus reivindicaciones, en la jornada de este jueves, la plantilla también va a realizar una concentración delante del Ayuntamiento, a las 12.00 horas.

La organización sindical concreta que la plantilla que realiza este servicio, adjudicado a la empresa Serviplus, tiene pendiente de recibir la nómina de diciembre, así como la paga extraordinaria. El pasado viernes, en Junta de Gobierno, el consistorio acordó que, de forma temporal, la Empresa Municipal de Vivienda se haga cargo de la gestión y de la plantilla.