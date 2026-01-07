Migdalia Martínez: “Nos ha sorprendido la solidaridad de los coruñeses con el pueblo venezolano, son ya nuestra familia”

Migdalia Martínez, presidenta de Hevega Quintana

Migdalia Martínez (Miranda, Venezuela, 1972) canaliza las emociones de los venezolanos en A Coruña como presidenta de la Hermandad Venezolana y de Retornados (Hevega) en Galicia desde 2024.

¿Cuál es su sentir ahora mismo?

El sentir es un carrusel de emociones frenadas. Aquí, en el exterior, muchos nos sentimos así. Por un lado, la satisfacción del inicio de un proceso esperado durante años y manifestar así un espíritu de libertad. En Venezuela el sentir ha sido muy prudente y de recogimiento en casa. El régimen ha instaurado un proceso de miedo durante años. Aunque se sienta como una victoria del venezolano, lamentablemente no se puede expresar. Aquí, por eso, tenemos esas emociones contenidas. El que ha vivido la realidad sabe lo que han representado esos 26 años. Queremos una transición pacífica, constitucional, democrática y en libertad. Y eso es lo que hemos manifestado públicamente.

¿Es unánime o existe también un debate interno en su asociación?

Hay un sentimiento único. El fin no justifica los medios y, aunque no compartas las formas, todo el mundo sabía que algo así tenía que pasar. Se han probado todos los escenarios posibles. En el foro de debate es un pensamiento común.

¿Cómo vivió la comunidad esos momentos de la mañana del domingo?

Yo estaba en Vigo y fue una llamada que recibí para decirme lo que estaba ocurriendo. Aún tengo hermanos allá, y lo primero es el contacto. Encender la televisión y ver que Venezuela está en todos los telediarios. El corazón te late, te emocionas y la incertidumbre te invade: ¿Dónde estamos ahora mismo, quién ha organizado esto? Estamos acostumbrados al subidón y una caída muy rápida. Sientes un alivio, pensando que todo va a cambiar, pero luego te preguntas cómo. Todo tiene que ser estratégicamente diseñado. Es una situación de un país que afecta a un equilibrio de una región, así que es un problema del mundo entero.

¿Cuál cree que es el siguiente escenario hacia el que tiene que caminar Venezuela?

El escenario ideal no es inmediato. Existe una estructura de poder con todas las instituciones del estado minadas. Se trata de un presidente ilegítimo capturado y el poder judicial habla de una ausencia temporal. La estructura de poder es de los hermanos Rodríguez. Lo que no se quiere allí es un caos que afecte al pueblo venezolano. Si hubiera tropas estadounidenses en la calle sería muy preocupante. Hay un miedo a hablar por teléfono, a que toquen la puerta y se lleven a un familiar detenido, así que esa transición no va a ser fácil. Queremos saber si va a ser un gobierno títere o se va a dar un paso hacia respetar la constitución nacional.

Pero Estados Unidos ha confiado la reconstrucción a la cúpula chavista...

Resulta preocupante, ciertamente. Ningún venezolano o ningún país quiere que un agente externo administre tus recursos, por eso hablamos de soberanía nacional. No queremos eso, sino una transición. Si alguien ha hecho una operación quirúrgica, en la que lamentamos las bajas, pero que ha permitido la captura de un delincuente, la constitución establece todo lo que debería ocurrir.

En la redes sociales ha habido intercambios de posturas, y algunos creen que los no venezolanos no están legitimados para opinar...

He seguido muy de cerca los diferentes programas de opinión, he conversado con periodistas que hacen vida en Venezuela y es muy difícil de entender la situación. Incluso de explicarla. Cuando alguien trabaja un mes y puede cobrar 3 dólares, que hay que buscar una manera de sobrevivir. Explicar lo que ha vivido el perseguido, la situación de los presos de El Helicoide. Si no tienes una persona que lo haya vivido cerca es difícil de entender. Escribir de un país desde la posición de un tertuliano, sin conocer, es muy fácil.

¿Cómo ha sido la reacción de los coruñeses hacia ustedes?

Me han sorprendido las llamadas, los mensajes, esa solidaridad en las redes sociales. El cariño, las llamadas diciendo que están con nosotros ha sido un apoyo de verdad. Los amigos de A Coruña son ya nuestra familia. En mi caso, mi familia estaba allá, y ellos se han convertido en mi familia. Lo agradecemos enormemente. Que te devuelvan el cariño en un mensaje es muy satisfactorio. Desde Hevega siempre lo recalcamos.

Hablando de venezolanos y A Coruña, son la comunidad más numerosa de la ciudad...

Siempre lo hemos hablado con las administraciones y sabemos que va a seguir en aumento. Galicia es una comunidad muy receptora por un vínculo histórico evidente. Es una comunidad con un sentimiento por este país. Si las cosas se hacen bien, pasan cosas buenas. Hemos crecido, y queremos hacerlo de la mejor manera.

¿Cómo calificaría el proceso de adaptación?

Es un camino difícil, que forma parte de todo un proceso de integración total: desde una lengua a familiarizarse con los procesos educativos y administrativos. Ese inicio es difícil, que lleva tiempo desde el apego y las ganas de vincularte. Hay personas que no lo han podido hacer y hemos tenido retornados gallegos que al día siguiente quieren volver a Venezuela.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Quizás, lo más complicado, seguramente conseguir trabajo. Sobre todo si no vienes con unos estudios homologados para conseguir un oficio que quieren aprender a hacer. Tenemos una forma de ser y es acostumbrarse a convivir con la cultura de otros. Cuando te ganas la confianza del gallego, puede entregarte su casa. Puede parecer frío o distante, pero no.

Imagine, finalmente, un nuevo escenario en Venezuela, ¿cree que la mayoría de los residentes en A Coruña retornarían?

No podría hablar por todos, pero creo que es un país de oportunidades. Algunos se plantearían la posibilidad de hacerlo a medio plazo. Sin embargo, sabemos que la solución pasa por un proceso largo. Hay familias que quieren volver, sí, pero hay otros que ya han constituido su vida desde hace muchos años.