M-Clan traerá la celebración de su 30 aniversario a A Coruña

M-Clan ya celebró su 20 aniversario en A Coruña Javier Alborés

A finales de año, M-Clan anticipaban un 2026 movidito para conmemorar su 30 aniversario. Un simple post sin más información avivó los deseos de sus fans, que poco a poco van conociendo detalles de cuándo y dónde se celebrarán los conciertos de celebración. El último en anunciarse será en A Coruña, el próximo mes de marzo.

M-Clan formarán parte, como cabeza de cartel, del ExpoRock Festival, que se celebrará el 14 de marzo en el recinto ferial de ExpoCoruña.

La banda liderada por Carlos Tarque se suma así a artistas y bandas icónicas como El Drogas, Soziedad Alkohólika, Obús, Ciclonautas, Agoraphobia o Talco (que se incorporaron al cartel tras el anuncio de que Javi Maneiro dejaba Heredeiros da Crus, banda que iba a formar parte de la programación del evento).

M-Clan no son ajenos a tierras gallegas. En sus primeros años capitanearon eventos como el Rock in Cambre en 1999 y, con muchas visitas de por medio (como la de las Fiestas de María Pita en 2012), no dudaron en elegir la ciudad para otras efemérides, como su 20 aniversario, que celebraron en el Palacio de la Ópera en 2015.