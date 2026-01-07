Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

M-Clan traerá la celebración de su 30 aniversario a A Coruña

Serán los cabeza de cartel del ExpoRock

Óscar Ulla
Óscar Ulla
07/01/2026 21:28
M-Clan ya celebró su 20 aniversario en A Coruña
M-Clan ya celebró su 20 aniversario en A Coruña
Javier Alborés
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

A finales de año, M-Clan anticipaban un 2026 movidito para conmemorar su 30 aniversario. Un simple post sin más información avivó los deseos de sus fans, que poco a poco van conociendo detalles de cuándo y dónde se celebrarán los conciertos de celebración. El último en anunciarse será en A Coruña, el próximo mes de marzo.

M-Clan formarán parte, como cabeza de cartel, del ExpoRock Festival, que se celebrará el 14 de marzo en el recinto ferial de ExpoCoruña.

Presentación de ExpoROCK Festival

Un nuevo festival de rock nace en A Coruña con Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús o Heredeiros da Crus

Más información

La banda liderada por Carlos Tarque se suma así a artistas y bandas icónicas como El Drogas, Soziedad Alkohólika, Obús, Ciclonautas, Agoraphobia o Talco (que se incorporaron al cartel tras el anuncio de que Javi Maneiro dejaba Heredeiros da Crus, banda que iba a formar parte de la programación del evento).

Heredeiros da Crus, durante las fiestas de O Castrillón en 2022

Heredeiros da Crus cancela su concierto en A Coruña tras la marcha de Javi Maneiro del grupo

Más información

M-Clan no son ajenos a tierras gallegas. En sus primeros años capitanearon eventos como el Rock in Cambre en 1999 y, con muchas visitas de por medio (como la de las Fiestas de María Pita en 2012), no dudaron en elegir la ciudad para otras efemérides, como su 20 aniversario, que celebraron en el Palacio de la Ópera en 2015

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Merlin de la Rosa y Yoel Mejía, con algunas de las raciones y tapas de toda la vida del Puerta del Sol

La impresionante sorpresa en el retorno de un templo de las tapas en A Coruña
Guillermo Parga
Machete

El 092 interviene un machete de medio metro a unos sospechosos
Abel Peña
O portavoz do PP da Deputación de Ludo declara ante os medios

O PP de Lugo pide que Tomé e García Porto non teñan voto na Deputación tras as denuncias por acoso sexual
EP
Errejón sale con su abogada de los juzgados de plaza Castilla en enero de 2025

El juez envía a juicio a Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá
EFE