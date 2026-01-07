Los trabajadores del Chuac denuncian el “colapso” de las Urgencias desde principios de año

Una ambulancia en la entrada de Urgencias del Chuac Pedro Puig

La Comisión de Centro del Chuac denunció este miércoles la “grave” situación de “colapso” del servicio de Urgencias del hospital desde comienzos de año, una gestión que se complica debido a las fiestas y el aumento de las enfermedades respiratorias propias de esta época del año. No obstante, el área sanitaria de A Coruña afirma que la “asistencia está garantizada” y que se han puesto en marcha las medidas necesarias para controlar el exceso de demanda y el “sobreaforo” en estos días.

Según los trabajadores del hospital, este miércoles al mediodía había 240 pacientes en Urgencias, de los cuales 68 se encontraban a la espera de una cama. “A situación resulta especialmente grave ao terse mantido unidades de hospitalización pechadas ata o día 6”, critican desde la Comisión de Centro.

Los profesionales denuncian que "no se trata de un hecho puntual" y exigen la "apertura inmediata" de todas las unidades disponibles, el "refuerzo" de personal y "medidas estructurales" que eviten que estas situaciones se vuelvan a repetir.

Niños y adultos

El hospital, por su parte, admite que la asistencia a Urgencias “está siendo elevada tanto en adultos como en niños”, con predominio de infecciones respiratorias y descompensaciones, sobre todo en gente de edad avanzada, aunque es algo “acorde a esta época del año”.

“Es importante que la población sea consciente de que las Urgencias pasan por los días de mayor demanda del año, pero el complejo hospitalario tiene todos sus medios activos”, aseguran y recuerdan que el plan de invierno lleva meses funcionando.