Los retos del Puerto de A Coruña de 2026: del acceso ferroviario al futuro de los muelles

Obras del acceso ferroviario al Puerto Exterior de Langosteira Quintana

Este 2026 que acaba de comenzar será clave para definir el futuro del puerto de A Coruña. Completar la obra del acceso ferroviario a Langosteira, avanzar en la definición del futuro de los muelles y finalizar la elaboración del Plan Estratégico serán las tareas más destacadas de este año.

El nuevo enlace para dotar del servicio de tren a la dársena exterior es una actuación fundamental que permitirá el traslado de los tráficos que siguen operando en los muelles urbanos y que, al mismo tiempo, posibilitará la implantación de nuevas empresas que demandan este medio de transporte para mover sus mercancías.

Esta infraestructura, de vía única, tendrá 6,7 kilómetros y discurrirá de forma subterránea a lo largo de 5,3, a los que se suman otros 2,1 para las galerías de evacuación de los tres túneles del trazado. El túnel 1 (discurre entre Suevos y Vío, tiene una longitud de 3,7 kilómetros y es el más largo de los tres) representa más del 55% del recorrido total del enlace ferroviario del puerto con la red general.

La excavación de estos túneles se ha desarrollado mediante la técnica del Nuevo Método Austríaco, consistente en el arranque del material con técnicas de voladura y excavación con medios mecánicos y aplicando sostenimientos flexibles.

Los trabajos está previsto que terminen durante este año 2026 y que el enlace ferroviario esté plenamente operativo en 2027. Están financiados al 100% con fondos europeos Next Generation.

En virtud de los acuerdos establecidos en el convenio firmado entre el Ministerio de Transportes, Adif Alta Velocidad, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña, Adif AV ejecuta las obras por encomienda de la Autoridad Portuaria, que es la entidad promotora.

La nueva infraestructura ferroviaria se incorporará a la Red Ferroviaria de Interés General, asumiendo el organismo portuario su titularidad y administración en los términos previstos en la Ley del Sector Ferroviario. El presupuesto necesario para llevar a cabo esa obra ronda los 160 millones de euros.

Nuevos usos

Otra iniciativa clave para el futuro del puerto es Coruña Marítima, el proyecto que establecerá los usos y actividades que albergará el Puerto Interior en el futuro.

En 2024 se produjo el inicio político, con la firma del protocolo entre las seis administraciones implicadas, y en 2025 se produjo el comienzo ejecutivo del proyecto con la licitación del Máster Plan. En la actualidad, la Autoridad Portuaria, junto con el Ayuntamiento, Xunta y Estado, está en proceso de valorar las propuestas de las 14 uniones temporales de empresa (UTE) que optan a elaborar el diseño de la fachada marítima.

A lo largo de este mes de enero está previsto que se hagan públicos los cinco equipos finalistas y en verano de este 2026 se elegirá el ganador y se verá una primera maqueta. Un año después, en el verano de 2027, estarán listos los documentos del Máster Plan.

Entre los profesionales que optan a elaborar el Máster Plan de Coruña Marítima figuran tanto empresas locales como de carácter nacional e internacional procedentes de países como Francia, Inglaterra, Países Bajos, Japón, Dinamarca, Portugal, Italia o Estados Unidos. Las compañías locales, o con delegación permanente en A Coruña, son un total de 36, sumando las que forman parte de las UTE y las que participarán en condición de colaboradoras de estas sociedades. El importe de la licitación es de algo más de tres millones de euros.

Documento

El organismo portuario dio comienzo en la primavera de 2025 al trabajo de elaboración de su Plan Estratégico con la adjudicación del servicio a la unión temporal de empresas formada por PricewaterhouseCoopers (PWC) y Octo Comunicación.

El encargo tiene un presupuesto de 348.000 euros y una duración de 40 meses. Desde entonces, los profesionales de la citada UTE han realizado la formulación y el diseño del Plan Estratégico, y a continuación seguirán acompañando a la Autoridad Portuaria en las revisiones y actualizaciones del documento.

Los dos grandes objetivos del nuevo plan son los de definir las líneas de futuro del Puerto Exterior, con la mirada puesta de forma especial en el proyecto Green Port, y además determinar las infraestructuras que serán necesarias para mantener y potenciar los tráficos que permanecerán en el Puerto Interior ante la próxima transformación de la fachada marítima.

Está previsto que este documento esté aprobado en el primer trimestre de este año y a partir de ese momento comenzará el período de implantación y seguimiento a través de la creación de una oficina técnica, que será la encargada de revisar y velar por el cumplimiento de los objetivos del plan.

La elaboración de esta estrategia coincide en el tiempo con el proceso de licitación del Máster Plan de Coruña Marítima. Según explicó el Puerto en el momento de la adjudicación del contrato, “las aportaciones que se deriven del plan serán muy útiles para abordar las condiciones que deben reunir en el futuro los espacios del Puerto Interior”. Además, indicó que la intención de la Autoridad Portuaria y el resto de las administraciones implicadas pretenden que el puerto de A Coruña salga “reforzado” de la transformación que se lleve a cabo, con una capacidad operativa más eficiente y mejor preparado para captar nuevas oportunidades de negocio.

Infraestructura eléctrica

La Autoridad Portuaria adjudicó en noviembre la construcción y gestión del sistema de suministro eléctrico a los cruceros a la empresa Regenera OPS Dos SL. Esta compañía invertirá más de diez millones de euros en esta actuación. Se instalará a lo largo de 2026 tanto en el muelle de Trasatlánticos como en el de Calvo Sotelo Sur, que se utiliza en caso de escalas múltiples, y permitirá que los buques apaguen sus motores durante su estancia en la ciudad, evitando así las emisiones a la atmósfera. Su puesta en marcha está prevista en 2027.