A Coruña

Las invitaciones para ver a Tinho, Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro y Eva B en A Coruña, disponibles este jueves

Redacción
07/01/2026 12:48
Presentación del concierto Chorus
Andy Pérez
Este jueves, 8 de enero, a las 11.00 horas, se iniciará lo reparto de invitaciones para el concierto educativo y solidario Chorus, que se celebrará el domingo 11 de enero a partir de las 19.00 horas en el Coliseum de A Coruña. 

Este Concierto por la Paz está organizado por el Ayuntamiento y contará con la participación de más de 630 músicos, cantantes, estudiantes y profesores

“El concierto Chorus será un acontecimiento único en la ciudad, fruto del trabajo organizativo que llevamos a cabo, implicando la diferentes agrupaciones y centros educativos con un fin solidario”, indicó Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica

Las invitaciones se podrán adquirir a partir de este jueves a las 11.00 horas a través de la plataforma Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense. Serán gratuitas y se repartirán un máximo de dos por persona. Esta iniciativa incluye la participación de cientos de alumnos y profesores de música, además de agrupaciones instrumentales de altísimo nivel como la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional, el Coro MiniGaos, el Coro Gaos Nuevo y el Coro Gaos.

Concierto por la paz

Concierto por la paz en el Coliseum

Más información

Además, la cita será la primera colaboración pública de gran calado de las dos formaciones orquestales de la OSG en el año que comienza. 

Se suman la este trabajo coral y orquestal distintos y reconocidos cantantes que quieren agradecer el esfuerzo y el compromiso de los escolares coruñeses en su cuanto por la Paz como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho

El concierto incluye la recogida solidaria de material escolar, en las puertas de acceso al Coliseum, para la “Escuela Coruña” de Senegal: lápices, gomas de borrar, afilalápices, libretas, lápices de colores, reglas, escuadras y cartabones, coordinada por Ecodesarrollo Gaia. 

El repertorio que se interpretará contará con piezas de películas de Disney (Hércules, 101 Dálmatas, Toy Story, El Rey León, Frozen…), y The Greatest Showman, así como versiones de canciones de artistas internacionales como Michael Jackson, Lionel Ritchie o Coldplay. 

El proyecto Chorus cuenta con la colaboración de diferentes entidades y empresas coruñesas, como Marineda City, Gadisa, Bonilla y Cabreiroá, que apoyan a la producción y colaboran con la atención a los artistas y escolares participantes en la función.

