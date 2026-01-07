Las entradas para Romeo Santos y Prince Royce en A Coruña, a la venta el 8 de enero

Prince Royce y Romeo Santos, en una foto promocional Cedida

Romeo Santos y Prince Royce actuarán el próximo verano en el muelle de Batería de A Coruña, en el marco de su gira europea 'Mejor tarde que nunca'. La cita en el puerto herculino será el 30 de julio.

Romeo Santos y Prince Royce actuarán en el puerto de A Coruña en 2026 Más información

Las entradas para esta cita se pondrán a la venta el jueves 8 de enero. Primero se abrirá una preventa, a las 12.00 horas, en la web de SFX Events. Por la tarde, a las 17.00 horas, se habilitará la venta general, en la página web entradas.com.

Romeo Santos y Prince Royce se suman así a la programación musical del puerto, que además de eventos como el Morriña Fest o el Recorda Fest, cuenta también con la visita del músico español Alejandro Sanz, que actuará en el muelle de Batería el 18 de julio.