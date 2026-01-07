Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Las cuatro horas en las que la tecnológica Altia llegó a valer más de 500 millones de euros en Bolsa

El precio de las acciones de la empresa batió su récord de capitalización el pasado martes

Iván Aguiar
Iván Aguiar
07/01/2026 16:26
El presidente de Altia, Tino Fernández
El presidente de Altia, Tino Fernández
Patricia G. Fraga
Altia rompió una barrera histórica en la sesión bursátil del pasado martes seis de enero, en coincidencia con la celebración de los Reyes Magos. Al menos lo hizo durante cuatro horas, entre las 12.00 y las 16.00, cuando la empresa presidida por Tino Fernández, superó los 500 millones de euros de valoración.

En ese intervalo de tiempo, el precio de las acciones se situó en los 7,30 euros, lo que elevó la capitalización a un total de 502 millones de euros, pero finalmente los títulos bajaron a 7,25 euros, lo que equivale a 498 millones de euros. La jornada anterior, el cinco de enero, los títulos cerraron la sesión bursátil en 7,20 euros, con una valoración correspondiente a 495 millones de euros.

El presidente de Altia, Tino Fernández

Altia lidera las subidas en Bolsa entre las empresas de A Coruña en un 2025 marcado por los aranceles

Más información

La compañía tecnológica fundada en A Coruña vivió un 2025 muy bueno, en el que pasó de cotizar en 4,50 a 7,10 euros en solo doce meses, lo que supuso una revalorización cercana al 58%.

Ahora, ha empezado el año 2026 de la mejor manera posible, al romper por primera vez, aunque fuese durante solo cuatro horas, la importante barrera de los 500 millones de euros. Las acciones de Altia cerraron la sesión bursátil de este miércoles con un precio de 7,20 euros, es decir, con una valoración total de 495 millones de euros, con lo que la empresa está muy cerca de este umbral.

Esta empresa fundada en A Coruña y que actualmente tiene sede en Oleiros acumula una rentabilidad media anual desde su salida a Bolsa en diciembre de 2010 de cerca de un 30%. Desde su aterrizaje en el BME Growth (un mercado destinado a las empresas que disponen de poca capitalización y buscan expandirse) en diciembre de 2010, sus acciones suman una revalorización de cerca de un 2.400%, es decir, se ha multiplicado por 24 veces en quince años.

Actividad

Altia nació como un proyecto cuyo ámbito de actuación era Galicia. Los primeros proyectos fuera de su área de nacimiento datan ya de 1996, y la primera oficina exterior se abrió en Vitoria en el año 2000.

El director general de ITG, Carlos Calvo, posa en las oficinas del centro tecnológico en los Cantones

El centro tecnológico de A Coruña que ayuda a las empresas a utilizar drones y energía

Más información

Desde entonces, esta empresa ha consolidado un proceso de internacionalización con presencia en diez países y más de 30 localizaciones. Cuenta con un equipo de más de 4.000 profesionales de 41 nacionalidades.

Su modelo de negocio abarca desde la consultoría y el diseño de soluciones informáticas hasta su implementación y mantenimiento, en el que se integran tecnologías de ámbitos como la nube, ciberseguridad, automatización,

desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial y también analítica de datos.

