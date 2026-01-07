Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La impresionante sorpresa en el retorno de un templo de las tapas en A Coruña

Los clientes de toda la vida mostraron su satisfacción, y también se quedaron 'pasmados' por lo que se encontraron

Guillermo Parga
Guillermo Parga
07/01/2026 21:36
Merlin de la Rosa y Yoel Mejía, con algunas de las raciones y tapas de toda la vida del Puerta del Sol
Merlin de la Rosa y Yoel Mejía, con algunas de las raciones y tapas de toda la vida del Puerta del Sol
Patricia G. Fraga
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

“¡Pepe!, ¿qué haces ahí? ¡Pasa para casa!”. Es la expresión de sorpresa y alegría al mismo tiempo de un cliente de toda la vida del Puerta del Sol al presenciar lo que parecía una aparición sobrenatural. Nada más lejos de la realidad. El que durante más de tres décadas fue propietario y cara visible de uno de los locales de tapas más celebrados del centro de A Coruña no se ha ido del todo y sigue al pie del cañón para asesorar, ayudar e integrar a la nueva gerencia.

Pepe Rodríguez, dueño del Puerta del Sol, esta tarde, en su último servicio

El último servicio de un bar de toda la vida de A Coruña: el Puerta del Sol se despide

Más información

El primer día del nuevo ciclo es en toda regla un punto y seguido. Ver a Pepe Rodríguez sirviendo, recogiendo y limpiando mesas es como si el tiempo se hubiera detenido desde aquel 20 de diciembre en el que muchos coruñeses de toda la vida perdieron a su hostelero favorito por jubilación. Este impasse en su bien ganado retiro no se debe a que no se sintiera cómodo con demasiado tiempo libre, sino a un compromiso adquirido con la propiedad entrante para ayudarles, asesorarles y guiarles en sus primeros días al frente. También para integrarlos en una comunidad en la que Rodríguez fue ejerciendo de cicerone poco a poco.

Así es

Si uno de esos habituales llegase al Puerta del Sol con los ojos tapados y realizase una degustación de lo que se sirvió, por ejemplo, en la reinauguración, seguramente respiraría aliviado. La diferencia es exactamente ninguna respecto a lo que se ofreció en las últimas tres décadas: mismas raciones, mismos precios, mismas tapas e idéntico sabor. La clave de todo es que entre fogones sigue estando Mercedes Gómez, de cuyo saber hacer entre fogones salen las milanesas, tortillas, ensaladillas o hígados encebollados que se han convertido en uno de los reclamos del centro de A Coruña.

Pepe Rodríguez y Mercedes Gómez, con una de sus empleadas, Alejandra Guillermo

Adiós a uno de los locales de tapas más famosos del centro de A Coruña

Más información

Por otra parte, la decoración también se mantiene idéntica. Salvo unas pequeñas luces decorativas en el mostrador, el resto está donde lo dejó Pepe justo antes de las navidades. Entre las opiniones de quienes tenían la fecha de reapertura anotado para pasar examen está la de Carlos, quien durante los últimos cinco años se había acostumbrado a las tapas low cost, pero a tope de sabor. “Son las mismas; mientras esté esta cocinera no hay nada que temer”, afirma. Por su parte, Manolo, quien se confiesa todo un aficionado al sabor Puerta del Sol, también da una nota alta a la decisión de la nueva propiedad de tocar lo mínimo posible. “Mentres non toquen nada, ben feito está”, apunta.

La propiedad

Yoel Mejía y su esposa, Merlin de la Rosa, tienen tablas en el oficio. Sin embargo, la responsabilidad de tomar la alternativa en el centro de la ciudad pone nervioso a cualquiera. Durante las primeras horas de servicio, buscaron y atendieron a todo cuanto Pepe Rodríguez se podría haber olvidado de contarles o recomendarles.

Nercy, Yoel Mejía y Merlin de la Rosa, la nueva propiedad del Puerta del Sol

Así será el nuevo Puerta del Sol de A Coruña

Más información

Ni siquiera se han deshecho de la pizarra del fondo de la barra en la que los clientes pueden consultar la carta de tapas. A medida que se van agotando, el local las borra. Y es que hay cosas que es mejor no tocar.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

M-Clan ya celebró su 20 aniversario en A Coruña

M-Clan traerá la celebración de su 30 aniversario a A Coruña
Óscar Ulla
Machete

El 092 interviene un machete de medio metro a unos sospechosos
Abel Peña
O portavoz do PP da Deputación de Ludo declara ante os medios

O PP de Lugo pide que Tomé e García Porto non teñan voto na Deputación tras as denuncias por acoso sexual
EP
Errejón sale con su abogada de los juzgados de plaza Castilla en enero de 2025

El juez envía a juicio a Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá
EFE