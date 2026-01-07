La Diputación recibe solicitudes de nueve entidades de la comarca de A Coruña y cuatro de la de Betanzos para programas de igualdad de género

Sol Agra, deputada de Igualdade

La Diputación de A Coruña recibió un total de 77 solicitudes de entidades sin ánimo de lucro en el marco de los programas de subvenciones destinados al desarrollo de políticas de igualdad de género durante el año 2026. Según la diputada de Igualdad, Sol Agra, esta cifra "demuestra el elevado grado de implicación del tejido asociativo de la provincia en la promoción de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género, así como el papel fundamental de estas entidades en la aplicación efectiva de las políticas públicas en este ámbito". Nueve de las solicitudes pertenecen a la comarca de A Coruña, y cuatro a la de Betanzos.

Las solicitudes presentadas se distribuyen en dos líneas de financiación complementarias. Por una parte, 56 entidades concurrieron al programa de mantenimiento, dotado con un presupuesto de 600 000 euros, mientras que otras 21 solicitaron ayudas en el marco del programa de inversiones, que cuenta con una asignación total de 100 000 euros. No caso del programa de mantenimiento, las solicitudes abarcan actuaciones vinculadas tanto a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como a la lucha contra la violencia de género.

Entre ellas se incluyen iniciativas orientadas al empoderamiento y a la participación social, al fomento de la igualdad y a la sensibilización en materia de diversidad sexual, a la promoción del empleo en condiciones de igualdad, a la conciliación y a la corresponsabilidad, así como acciones de prevención, sensibilización, identificación y atención integral de las situaciones de violencia de género. Las subvenciones previstas en esta línea se sitúan entre los 1000 y los 40 000 euros por entidad beneficiaria. Por su parte, el programa de inversiones está destinado a financiar obras de acondicionamiento, mantenimiento y reparación, así como la adquisición de equipación dirigida a la mejora de los servicios, programas y #actividad relacionados con la igualdad de género.

En este caso, las ayudas pueden alcanzar hasta los 28 000 euros por entidad. En la evaluación de las solicitudes se tendrán en cuenta criterios como la calidad de los proyectos presentados, la trayectoria y solvencia de las entidades, la coordinación con los servicios municipales, el uso de la lengua gallega y la incorporación de la transversalidad de género. Estos programas se integran en el Plan Estratégico Provincial de Subvenciones 2025-2027 y contribuyen al objetivo de garantizar una prestación integral de los servicios sociales y de promover la igualdad de oportunidades en la provincia de A Coruña.

Las actuaciones subvencionadas deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.