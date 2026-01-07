Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Heridos dos policías locales en una pelea en Matogrande

El hecho ocurrió en la mañana del domingo, entre dos jóvenes frente al Attica 21

Abel Peña
Abel Peña
07/01/2026 17:02
Patrulla de la Policía Local
Patrulla de la Policía Local
Patricia G. Fraga
La Asociación Profesional de la Policía Local denunció que dos agentes resultaron heridos en un altercado el pasado domingo en Matogrande. Varias patrullas acudieron a Enrique Mariñas, a la altura del Attica 21 ante el aviso de que unos jóvenes se estaban peleando. 

AL llegar se encontraron con un joven de 25 años  otros de 19 enzarzados en una pelea. Ambos mostraban signos de embriaguez, como si hubiera estado de fiesta durante toda la noche del sábado. 

Al separarlos, se produjo un forcejeo, en el que los dos agentes resultaron lesionados, Además, uno de ellos se resistió a que lo cachearan. Finalmente, fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Lonzas, por atentado contra la autoridad.   

