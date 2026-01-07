Heridos dos policías locales en una pelea en Matogrande

Patrulla de la Policía Local Patricia G. Fraga

La Asociación Profesional de la Policía Local denunció que dos agentes resultaron heridos en un altercado el pasado domingo en Matogrande. Varias patrullas acudieron a Enrique Mariñas, a la altura del Attica 21 ante el aviso de que unos jóvenes se estaban peleando.

AL llegar se encontraron con un joven de 25 años otros de 19 enzarzados en una pelea. Ambos mostraban signos de embriaguez, como si hubiera estado de fiesta durante toda la noche del sábado.

Al separarlos, se produjo un forcejeo, en el que los dos agentes resultaron lesionados, Además, uno de ellos se resistió a que lo cachearan. Finalmente, fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Lonzas, por atentado contra la autoridad.