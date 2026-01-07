El general jefe de la Región Noroeste, Evaristo Muñoz, pasa revista hace 25 años en Capitanía ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Las autoridades civiles y militares visitaron hace 25 años el Palacio de Capitanía para asistir a la celebración de la Pascua Militar. Entre ellas, el general jefe de la Región Noroeste, Evaristo Muñoz Manero. Hace 50 años, el 7 de enero de 1976, El Ideal Gallego informaba sobre el avance de las obras de la presa de Cecebre. La previsión era que comenzara a funcionar tres meses después, es decir, en los primeros días de abril. En 1951, con motivo de la festividad de los Reyes Magos, los presos de la cárcel provincial recibían la visita de sus hijos. Hace cien años, tal día como hoy de 1926, se organizaba una gran celebración en la Grande Obra de Atocha con una merienda y regalo de juguetes a los cien niños que participaron.

Hace 25 años | Celebración de la Pascua Militar en Capitanía

El sonido de la trompeta marcó el inicio de la Pascua Militar, una celebración castrense impuesta por Carlos III para conmemorar la recuperación de la isla de Menorca gracias a la Paz de Versalles en 1783. La brigada de aerotransportables, una escuadra de gastadores y la banda de música esperaban la llegada de las autoridades civiles y militares. En el Salón del Trono del Palacio de Capitanía, con celeridad y representando con sus palabras al Rey, el general jefe de la Región Noroeste, Evaristo Muñoz Manero, celebró la Pascua Militar a través de la revisión de los cambios que se han producido en el Ejército durante el pasado año 2000.

Para Evaristo Muñoz el hecho más destacado ha sido la adaptación de la nueva directiva de defensa nacional y, en concreto, que las Fuerzas Armadas sepan combinar su labor con la futura profesionalización, un hecho que el teniente coronel de la Región Noroeste no dudó en calificar de positivo y necesario.

Miércoles, 7 de enero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | El embalse de Cecebre estará listo en abril

El embalse de Cecebre estará a punto, salvo imprevistos, en los primeros días de abril de 1976, y en esa fecha los coruñeses dejarán de pasar miedos de sequías veraniegas, que enturbian el apacible discurrir de una ciudad en fiestas y abierta a los muchos forasteros que la visitan. La presa de Cecebre, que se está construyendo con una fuerte aportación del Ayuntamiento coruñés, es una de las más importantes obras públicas que se han hecho en los últimos tiempos en La Coruña, y con un ritmo acelerado tras la toma de posesión del alcalde actual, don Jaime Hervada.

En clave cultural, el pintor coruñés José Fernández Sánchez inaugurará, a mediados de este mes de enero de 1976, una exposición de su última obra inédita –en especial, los cuadros que ha pintado en su reciente viaje a Asturias– en la sala de la Asociación de Artistas. Fernández Sánchez está también preparando la exposición que tiene prevista para febrero en Barcelona.

Domingo, 7 de enero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Los reclusos reciben la visita de sus hijos

En el día de ayer, 6 de enero de 1951, y en la conmemoración de la festividad de los Reyes Magos, se celebraron en la prisión de esta capital diversos actos, siendo el más destacado y de mayor emoción para los reclusos, el de la entrada de sus hijos, que permanecieron varias horas en su compañía. Fueron obsequiados los pequeños por el director del Establecimiento, señor Cuadrillero, con juguetes, dulces, turrón y frutas, a lo que supieron hacer el honor con sus expresiones y palabras infantiles, de verdadero contento y alegría.

Por otra parte, en la Casa de Socorro del Hospital atendieron ayer a Esperanza Ferreño Mantiñán, de 60 años de edad, vecina de San Roque de Afuera número 43, que a consecuencia de una caída casual se produjo un herida contusa de cinco centímetros en la región parietal derecha, de carácter leve salvo complicaciones.

Jueves, 7 de enero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Juguetes para cien niños en la Grande Obra de Atocha

Revistió gran esplendor la fiesta, conmemorando la Adoración de los Santos Reyes, celebrada ayer, 6 de enero de 1926, en la Grande Obra de Atocha. Durante todo el día la concurrencia fue numerosísima. Dijo la misa de comunión el señor Pardal, que también tuvo a su cargo los fervorines. La parte musical estuvo encomendada al coro de la Catequesis de dicho establecimiento. Después de la misa del Catecismo, se organizó la solemne presentación de los Reyes Magos, portadores de regalos para los niños de aquellas escuelas y de la Catequesis.

En la comitiva figuraban un centenar de niños, vistiendo trajes adecuados: representaban unos a la Sagrada Familia, con el coro angélico, y otros, a los Reyes, con sus pajes y séquito. Seis niños, con cornetines, abrían la marcha. De regreso la comitiva, se procedió al reparto de meriendas y juguetes.