A Coruña

El polígono de A Grela gana un nuevo hotel de dos estrellas

La Junta de Gobierno local aprueba mañana el que será el cuarto establecimiento de la zona

Abel Peña
Abel Peña
07/01/2026 18:32
Edificio que ocupa el 47A de la calle Gambrinus
Edificio que ocupa el 47A de la calle Gambrinus
CEDIDA
La Junta de Gobierno local aprobará mañana la licencia para un nuevo hotel de dos estrellas en el polígono de A Grela, en el 47A de la calle Gambrinus. En la zona ya hay un establecimiento de cuatro estrellas junto a la planta cervecera de Estrella Galicia, el Husa Hotel Center, y otro de una en la calle Gutemberg. el Hotel Suites, además del Hotel Carrís de Marineda City. 

El proyecto, de Crunia Shopping SL, tiene como objeto reformar un edificio de oficinas de 1989, que actualmente se halla en desuso, para instalar 64 cuartos dobles. Es decir, 126 plazas, además de una cafetería o comedor con cocina, pensado solo para clientes. 

 Detrás de esta empresa se encuentra José Antonio Souto Meizoso, un conocido empresario y promotor coruñés, impulsor del Hotel Double Tree by Hilton del barrio de Zalaeta, y también de Marineda City. junto a otros empresarios.

En este proyecto se reforman más de 2.168 metros cuadrados de superficie construida, y en él se invertirán 1,43 millones de euros. El edificio tiene tres alturas, y Souto lo habría adquirido hace dos años. Crunia Shopping SL solicitó la licencia en septiembre de 2024. En julio de 2025, presentó el proyecto básico al Ayuntamiento,  y en septiembre, a Inspección Turística, 

