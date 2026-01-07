El origen del 'hit' de la Cabalgata de Reyes de A Coruña: "¡Esos bomberos, que tiren caramelos!"

La carroza de los bomberos, en María Pita Carlota Blanco

Este año, como todos, se oyó un coro en la Cabalgata de Reyes: "¡Esos bomberos, que tiren caramelos!". La carroza que cierra la procesión todos los años es la misma, y el entusiasmo con el que se recibe, también. Este año han participado por primera vez la Policía Local, pero los Bomberos son veteranos en estas lides.

José Rama recuerda como surgió todo. "Fue hace diez o doce años. En esa época, no interactuábamos con el público. Entonces Breo (Breogán Martínez) me pasó el micrófono y me dijo que dijera algo". A Rama, la idea no le agradó al principio: "¿Qué voy a decir, si me da vergüenza?"

Pero el bombero se enfrentó al pánico escénico como se enfrenta al fuego: "Grité '¡Esas manos arriba, saludando a la los bomberos!' y ahí empezamos". Después a uno de los dos se lo ocurrió el que sería el lema de todas las cabalgatas coruñesas: "¡Esos bomberos, que tiren caramelos!". Y el público vibró.

Los bomberos también, ojo. De hecho, Rama se vino arriba: "En ese momento, el camión iba en medio, detrás de Baltasar, y empezamos a gritarle a Baltasar que cantara con nosotros. Él se animó y cantó y hasta bailó. Y empecé a decir: '¡Eres un crack, eres el mejor rey!'".

Aquello fue demasiado lejos, porque alguien de la organización se acercó para decirle que los otros monarcas los estaban escuchando. Era poco menos que un delito de lesa majestad. "Desde entonces, nos han puesto en la cola, lejos de los reyes", se ríe el bombero.

Estrellados

Hay que decir que la carroza no la montan el Cuerpo de Bomberos, sino la asociación profesional de Bomberos. "Siempre pasan cosas. Este año, se nos rompió uno de los micrófonos y la estrella", explica Rama. Sin embargo, no salieron estrellados, como los más supersticiosos temían.

"Fue muy guai. Tenemos el chip de solucionar", explica Rama. Quienes montan la carroza tardan cinco días en hacerlo y otros tantos en deshacerlo. "Somos 25 o 27, y la mayoría de los niños que vienen son hijos de Bomberos. La regla es que si viene tu hijo, tienes que hacer alguna labor: de seguridad en la carroza, o animar a la gente, o ir arriba vigilando a los cinco niños", continúa. Normalmente él pone la voz que anima a los coruñeses a tirar caramelos mientras Agustín Barreiro, 'Hache' está en el techo haciendo aspavientos.

"Nos vamos coordinando para pedir a la gente una ola, o una canción. Un rato él y otro yo yo", comenta Rama, para el que el secreto del éxito es interactuar con la gente, porque la decoración es más o menos la misma todos los años. El cariño que reciben es palpable. "Es un chute", asegura.