El 092 interviene un machete de medio metro a unos sospechosos

Machete

El domingo, la Policía Local intervino el robo de un teléfono móvil en el que participaron tres sospechosos. A uno de ellos se le incautó un machete. El arma, con una hoja de medio metro, estaba escondida en la ropa de uno de ellos, según informa la Asociación profesional de la Policía Local.

El suceso tuvo lugar el domingo por la mañana en Matogrande. La Policía Local acudió al aviso de una mujer que aseguraba que tres jóvenes le había robado el móvil. La Policía Local cacheó a los jóvenes, pero no encontraron el teléfono. Sí, en cambio, el arma. El propietario explicó que en su país (Brasil) está acostumbrado a llevarlo para cortar caña, pero que nunca la utiliza. Se lo incautaron.

Se da la casualidad que esa misma mañana el 092 había disuelto otra pelea entre dos jóvenes (también de origen latinoamericano) en Matogrande.