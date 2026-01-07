Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Diputación y Ayuntamiento dan continuidad a la gestión compartida del Colón

Óscar Ulla
Óscar Ulla
07/01/2026 11:32
Formoso y Rey, durante la firma del convenio
Formoso y Rey, durante la firma del convenio
Quintana
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, formalizaban esta mañana el acuerdo para continuar la gestión compartida del teatro Colón hasta finales de 2027.

Se da continuidad así al modelo que comenzó en los últimos años de gobierno de la Marea Atlántica y que se ha consolidado en los últimos años. Con este acuerdo, el teatro, propiedad del Gobierno provincial desde finales del siglo pasado, estará gestionado nuevamente por el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), dependiente de María Pita.

El convenio rubricado esta mañana dispone que la Diputación aportará medio millón de euros al año, de los cuales 350.000 euros serán para programación cultural, mientras el montante restante se dedicará al mantenimiento del recinto. En virtud del acuerdo, la Diputación gozará de 40 días de uso para llevar a cabo sus galas y actividades culturales, con ciclos como el Maio Jazz, la Festa Europea da Música o el Día Mundial del Teatro. 

El IMCE, por su parte, se encargará de la programación del resto del año, de la contratación de los espectáculos, gestión del público, venta de entradas y funcionamiento ordinario del recinto. 

Dirección

El IMCE, precisamente, será quien tenga que elegir este año 2026 quien ostentará la dirección del recinto teatral.

El teatro Colón cumplirá cinco años sin su dirección cubierta

Más información

Según los presupuestos aprobados por el organismo a finales del pasado año, se ha consignado una partida para cubrir este puesto a partir de la mitad del año. Esto quiere decir que el teatro cumplirá cinco años con la plaza vacante.

