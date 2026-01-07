Denuncian una plaga creciente de procesionaria en Santa Margarita
El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, ha registrado un ruego escrito instando al Gobierno local a tomar medidas ante la "crecente presenza" de la procesionaria en el parque de Santa Margarita.
La procesionaria (Thaumatopoea pityocampa) es un lepidóptero que se alimenta durante la mayor parte de su ciclo biológico de hojas de los pinos. Su proliferación, explica el BNG, está generando “unha importante preocupación social, nomeadamente polo perigo que representa non só para a masa forestal -a praga pode provocar a morte dos piñeiros-, mais tamén para os animais de compañía e até para as crianzas".
“Exemplares desta ouruga teñen sido detectados nos últimos días por persoas usuarias do parque en zonas como a da Casa das Ciencias ou a máis próxima á avenida de Arteixo”, advierte Jorquera.
Con este ruego, el BNG exige al Ayuntamiento que en las tareas de mantenimiento del parque coruñés “se teña presente a presenza de procesionaria do piñeiro e se articulen decontado os protocolos necesarios para evitar quer a súa extensión quer os problemas de saúde pública que da súa presenza se poidan derivar, mesmo sen desbotar a debida sinalización informativa dirixida á veciñanza que cada día desfruta deste importantísimo espazo público da cidade”.