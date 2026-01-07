Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Binter vuela de A Coruña a Canarias por 90 euros

Redacción
07/01/2026 14:28
Pasajeros de un vuelo de Binter
Pasajeros de un vuelo de Binter
Javier Alborés
Binter comienza el año con una nueva promoción que permite adquirir, hasta el día 19 de enero, billetes a precios reducidos para viajar en ‘modo canario’ entre A Coruña y Canarias del 1 de marzo al 30 de junio de 2026.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 90 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias con la escala incluida en el mismo precio desde el aeropuerto al que se vuela.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras, explican desde la compañía.

Gente en el interior de la terminal de Alvedro, este domingo

Alvedro afronta un año con rutas pendientes de renovar y falta de vuelos

En invierno, Binter conecta el aeropuerto de A Coruña con Canarias dos veces a la semana, los miércoles y domingos, a través del aeropuerto de Gran Canaria, facilitando las escapadas de fin de semana y viajes más largos.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago.

El aeropuerto de A Coruña mantendrá la ruta con Gran Canaria

Las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

