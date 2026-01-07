A paixón pola escrita dende a nenez convertida en realidade: o coruñés Pedro Naveira publica o seu primeiro libro
Nunca é demasiado tarde para aventurarse no mundo da escrita. Ao coruñés Pedro Naveira picoulle o bicho da literatura de moi neno, influido “quizáis por algún profesor de literatura que tiven”. Sempre escribiu para el mesmo, até que hai pouco máis de quince anos, a raíz dun premio literario que gañou o seu fillo nun certame escolar, alguén lle plantexou a posibilidade de presentar os seus relatos a premios similares. “Meu fillo Pedro participara e levara un premio, no acto de entrega dos premios, tiven a oportunidade de falar coa súa profesora de lingua e literatura e, falando de que me gustaba escribir tamén, comentoume que había moitos certames e animoume a participar, aí empecei, houbo un punto de inflexión”.
Foi participando en certames até que, en 2023, recén xubilado, volveu a plantexarse unha idea que xa lle rondara a cabeza desde había anos: reunir algúns relatos nun libro. “Aí si me planteei que unha das cousas que podía facer era intentar poñer en orde todos os traballos que tiña, que eran bastantes, e facer unha recopilación para ver a posibilidade de publicar”, explica Naveira. Xusto ese mesmo ano, gañaba o concurso de microrrelatos de El Ideal Gallego.
Finalmente, a publicación fíxose realidade a finais do recén rematado ano 2025. O soño de Naveira converteuse en realidade co nome de ‘En galego, en curto, en Galicia’ (Editorial Toxosoutos).
A través de pequenos relatos que mostran “vivencias, algunhas moi normales, outras nos campos dos soños”, o autor reflicte sobre o papel varios aspectos da Galicia como “a alma mariñeira”, “a emigración”, “a retranca”, pero tamén “a corrupción”. Pero, polo camiño, decatouse de que incluso volcara algo máis del sen ser consciente: “Me din conta de algo que me ocorría cando escribía, e que non era consciente, pero había referencias ao meu avó, teño varios relatos nos que conviven dúas personas que falan, un avó e un neto, e doume de conta de que estou lembrando a figura do meu avó”, reflexiona o escritor.
Referentes e futuro
Ao ser preguntado polos referentes literarios que deixaron unha pegada nel, Naveira non pode quedar cun só, e menciona a varios “mestres”. Neira Vilas, Fernández Paz, Manuel Rivas, Pedro Feijoo, Ánxel Fole ou Domingo Villar son algúns deses autores que o marcaron.
Esta obra é a primeira, “non sei o que dará de si esta aventura”, recoñece, pero ten claro que o gusanillo xa lle picou e ten material para máis obras: “Teño bastantes cousas escritas para outro libro de relatos e estou con outra cousa máis longa”.