El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña superó en 2025 la recomendación de polución de la Unión Europea

Efe
07/01/2026 14:04
La organización ambiental Ecologistas en Acción ha denunciado este miércoles que las principales ciudades españolas han superado en el año 2025 el nuevo límite legal de dióxido de nitrógeno impuesto por la Unión Europea para el año 2030.

Según ha apuntado la organización a través de una nota de prensa, se han basado en datos "provisionales" de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una veintena de las principales ciudades, que en total suman "casi 12 millones de habitantes".

El nuevo límite de la Unión Europea sitúa para el 1 de enero de 2030 la cantidad de dióxido de nitrógeno permitido en 20 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3), mientras que el "obsoleto valor límite anual vigente" se sitúa en los 40 μg/m3, una cifra que "no se supera en España desde 2022".

La asociación ecologista ha recordado que la Organización Mundial de la Salud recomienda 10 μg/m3.

Madrid (32 μg/m3), Málaga (31 μg/m3) y Granada (30 μg/m3) son las tres ciudades que superan o igualan la treintena de microgramos por metro cúbico de aire de dióxido de nitrógeno, seguidas de cerca por Barcelona (29 μg/m3) y Murcia (29 μg/m3).

Estos datos se han obtenido midiendo la Plaza Elíptica en Madrid, la Avenida Juan XXIII en Málaga, el Granada Norte en la ciudad nazarí, el Ensanche en Barcelona y San Basilio en Murcia.

Más moderadas, aunque también por encima del límite para el 2030, están Pamplona (27 μg/m3), Valencia (26 μg/m3), Sevilla (25 μg/m3), Bilbao (25 μg/m3), Vigo (25 μg/m3), Oviedo (24 μg/m3), A Coruña (23 μg/m3), Palma (22 μg/m3), Córdoba (22 μg/m3), Zaragoza (21 μg/m3) y Burgos (21 μg/m3).

Solo dos ciudades, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife, ambas con 20 μg/m3, no superarían el límite impuesto por la Unión Europea para dentro de 4 años.

La organización ecologista ha explicado las "elevadas diferencias" entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares en tamaño por la "deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico", que "no están emplazadas" en los puntos elevados de contaminación.

Ecologistas en Acción ha asegurado que esta contaminación la emite principalmente el "tráfico motorizado que accede y circula por nuestras calles" y pide al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en las áreas urbanas.

El dióxido de nitrógeno es un gas tóxico que en niveles altos puede irritar los pulmones y causar problemas respiratorios. 

