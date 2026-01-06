Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Vuelta a la normalidad tras las vacaciones con cortes de tráfico en A Coruña

Ronda de Outeiro, avenida de Arteixo o Visma son algunas de las zonas afectadas

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
06/01/2026 13:54
Este miércoles marca el regreso a la normalidad en A Coruña, con el fin de las fiestas navideñas, aunque con una jornada todavía tranquila ya que los niños no regresan al colegio hasta el jueves, 8 de enero. Con todo, el tráfico de la ciudad se verá afectado en las próximas jornadas por varias incidencias, ha anunciado el Ayuntamiento

El corte más importante, en lo que tiene que ver con su duración, se llevará a cabo en la avenida de Arteixo, entre la calle María Wonemburger y la calle Cesuras. Empezará este miércoles y durará hasta el 23 de enero. Entre las 08.00 y las 18.00 estará cortado el carril para realizar los trabajos de pavimentación de aceras, carril bici y carretera. 

Ambiente en la calle Sagrada Familia, ya humanizada

La ronda peatonal de la Sagrada Familia, en A Coruña, ya atrae nuevos negocios

Más información

Trabajos para cuidar los jardines obligarán a cortar al tráfico entre este miércoles, 7 de enero, y el viernes, 9 de enero, un carril en la ronda de Outeiro, entre la avenida de Finisterre y la avenida de Arteixo. El corte se llevará a cabo entre las 09.30 y las 13.30 horas. 

El propio miércoles, 7 de enero, se producirán incidencias en el centro de A Coruña por la manifestación convocada por trabajadores del textil, que recorrerá la calle Compostela, plaza de Lugo, Teresa Herrera, plaza de Pontevedra, San Andrés, Rúa Nueva y Obelisco. 

También el miércoles se cortará un carril en la carretera de Visma a Mazaido, en la zona del mirador. La incidencia tendrá lugar entre las 09.00 y las 18.00 horas para la instalación de saneamiento.

