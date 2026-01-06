Un siglo y medio de vida da para 18 presidentes en el Puerto de A Coruña

Monolito dedicado a Eduardo Vila Algorri ubicado en La Marina Quintana

A Coruña es una ciudad que siempre ha estado ligada estrechamente al mar y, en especial, a sus muelles. Hace ya casi 149 años nació oficialmente la Junta de Obras del Puerto, el embrión del que surge la actual Autoridad Portuaria.

Este organismo es el encargado de la gestión integral y el desarrollo de la dársena, lo que incluye la planificación, construcción, conservación y explotación de sus infraestructuras, la ordenación del territorio portuario, la gestión del dominio público, la coordinación de servicios y actividades (tanto en tierra como en el mar), y el control de operaciones.

Antes de la década de 1990, las denominadas juntas de obras de los puertos, que empezaron a funcionar en el siglo XIX, fueron las entidades responsables de llevar a cabo la contabilidad de cada puerto y de remitir sus memorias al Ministerio de Fomento, al cual debían rendir cuentas de su gestión.

Su finalidad principal era llevar a cabo las grandes obras que con el tiempo modificarían de forma sustancial las infraestructuras portuarias. A diferencia de las autoridades portuarias, solo gestionaban el recinto ubicado en tierra firme y no la utilización de las aguas portuarias.

Impulsores

En el casi siglo y medio de vida que acumula la Autoridad Portuaria, 18 hombres han recibido el encargo de presidir esta institución. El primero en hacerlo fue Alfredo Álvarez Cascos, ingeniero de Caminos que ocupó el cargo entre 1877 y 1881. Joaquín López Vázquez fue el segundo en hacerlo, en 1882.

El siguiente fue Eduardo Vila Algorri, que es, con diferencia, la persona que más tiempo permaneció en el puesto con 35 años en su haber (1882-1917). Durante este tiempo se realizaron actuaciones clave para la dársena. En 1884, este ingeniero de Caminos realizó un anteproyecto del puerto, aprobado en 1887 con pequeñas modificaciones.

Vila Algorri también diseñó tres dársenas: la de la Marina, la de Garás (actual Linares Rivas) y la de A Palloza. En 1891 realizó también una propuesta en la que contempló el dragado general del puerto, la construcción del Muelle del Este y las alineaciones de los muelles de Batería, Linares Rivas (paralelo a la calle del mismo nombre), Santa Lucía y A Palloza.

Sin embargo, la obra que puede considerarse más emblemática de Eduardo Vila es el proyecto definitivo de la Dársena de La Marina. El proyecto de Eduardo Vila para este punto, junto con las galerías características galerías es hoy una de las imágenes más características de A Coruña.

El empresario Pedro Barrié de la Maza, ostenta el récord de haber sido la segunda persona que más años dirigió la Junta de Obras, con 27 años a sus espaldas. Como obra destacada, promovió la construcción del dique de abrigo, que lleva su nombre.

Jesús Pintos Uribe (13 años), Federico Fernández Sar (11 años) y Enrique Losada Rodríguez (11 años) son los otros presidentes que más tiempo permanecieron en el puesto.

Otros hombres que han presidido el Puerto de A Coruña son Enrique Fraga, Ramón del Cueto, José Amendo Villademoros, Rogelio Fernández Conde, Fernando Salorio Suárez, Victoriano Reinoso y Reino, Juan Manuel Páramo Neyra, Antonio Couceiro Méndez, Guillermo Grandío Chao y Macario Fernández-Alonso Trueba.

Cierra la lista Martín Fernández Prado, que fue designado presidente de la Autoridad Portuaria en 2020. Uno de los retos que ha asumido es la apertura de los muelles a la ciudadanía.

Nacimiento

La actual Autoridad Portuaria es heredera de la denominada Junta de Obras del Puerto de A Coruña, creada por Real Decreto de 29 de junio de 1877. Este texto, firmado el conde de Toreno y ministro de Fomento, Francisco de Borja Queipo de Llano, recoge que “la importancia” de esta dársena, “a cuyas especiales condiciones marítimas” se agrega la circunstancia “de ser término de una de las principales líneas férreas de la Península”, exige que el Gobierno de V. M. —Vuestra Majestad— procure “los medios de mejorarlo, de suerte que en aquella plaza mercantil adquiera el comercio todo el desarrollo de que es susceptible”.

Además, este decreto señala que las autoridades, las corporaciones civiles y las clases comerciales de la ciudad solicitaron “con empeño la creación de una Junta” que, “como en otros puertos”, se encargase de realizar “las obras necesarias”, “penetrado de la urgencia de estas obras y de la imposibilidad de realizarlas sin acudir a la imposición de un recargo sobre el derecho de descarga”.

En la actualidad, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña lo designa la Xunta. La Ley de Puertos del Estado recoge que este mandatario es designado “por el órgano competente de la Comunidad Autónoma” entre “personas de reconocida competencia profesional e idoneidad”.

Entre sus funciones están representar a la Autoridad Portuaria, convocar al Consejo de Administración, establecer directrices para la gestión de los servicios de la entidad y presentar el Plan de Empresa.