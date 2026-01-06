Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La ronda peatonal de la Sagrada Familia, en A Coruña, ya atrae nuevos negocios

Un local de hostelería es el primero en instalarse en la vía, aplaudida por vecinos y comercios

Lara Fernández
Lara Fernández
06/01/2026 07:42
Ambiente en la calle Sagrada Familia, ya humanizada
Ambiente en la calle Sagrada Familia, ya humanizada
Javier Alborés
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

La ronda peatonal no solo ha ganado terreno en la Sagrada Familia, también en las opiniones de comerciantes y vecinos del barrio. El veredicto es claro: el resultado de la actuación es aprobado por todos, aunque con matices que esperan que se resuelvan en un futuro próximo.

“Todo ha quedado mucho más bonito y hay más gente andando por la calle. La humanización ha sido positiva”, señalan desde Confitería Asunción, en el número 41 de la calle Sagrada Familia. No obstante, entre su clientela se ha comentado “la falta de aparcamiento”, aunque puntualizan que “ya había estas quejas antes”.

El presidente de la asociación de vecinos y comerciantes del barrio, Juan Rodríguez, asegura que la reducción de las plazas para estacionar supone “un mero trámite” que se solucionará “pronto”. “Todavía faltan muchas cosas para acabar, como el cambio de sentido de Alberto Datas Panero. En la calle Pontedeume, por ejemplo, se plantea quitar el aparcamiento en línea para poner el de batería, con el fin de ganar plazas. En el proyecto inicial como mucho se planteaba la pérdida de veinte plazas. En este sentido, hay que dejar que se acabe la obra y ver los resultados”, dice.

El resultado, sostiene, “es muy bueno, la gente está contenta y era algo muy necesario”. Sin ir más lejos, en la ronda peatonal ya ha abierto sus puertas el primer negocio en instalarse en el barrio desde que finalizaron las obras. Se trata de un kebab, pero Rodríguez reconoce que “hay más gente interesada en instalarse en el barrio. En el antiguo bajo de Cousas Coruña, en el cruce de la Sagrada Familia con Nuestra Señora de Fátima, hay interés por abrir una academia, pero el dueño del bajo pedía por él lo que no estaba escrito”. 

Vecinos preguntados a su paso por la peatonal dicen estar contentos con el resultado. Es el caso de Ana y Mireia: “Vivimos aquí al lado y normalmente íbamos por la ronda de Outeiro cuando salíamos de casa, pero ahora siempre pasamos por aquí porque, la verdad, es agradable caminar por esta calle desde que se acabaron las obras”.

El presidente vecinal pide a los residentes de la zona que respeten el nuevo mobiliario urbano. “El barrio ha dado un cambio muy grande y estamos civilizando y educando. Esperemos que reine el civismo”. 

Bancos en la Sagrada Familia

Las obras de la nueva fase de la ronda peatonal de la Sagrada Familia empezarán después de Navidad

Más información
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Sés

Sés | “Como facedora sentín a necesidade de que as cancións funcionasen por si mesmas”
Óscar Ulla
Alumnos del CEIP Emilia Pardo Bazán, a su llegada al colegio el primer día de este curso

El reto de recuperar la rutina para los alumnos coruñeses: "Es más un reajuste que un caos"
Dani Sánchez
Blanca González, en la farmacia que lleva su nombre en la calle Orillamar

Las farmacias en A Coruña donde también se arreglan móviles y se aprende a usar WhatsApp
Lucía Crujeiras
Monolito dedicado a Eduardo Vila Algorri ubicado en La Marina

Un siglo y medio de vida da para 18 presidentes en el Puerto de A Coruña
Iván Aguiar