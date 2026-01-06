Mi cuenta

A Coruña

Mario Casas y Melyssa Pinto ya no esconden su amor en Disneyland Paris

Andrea Gestal
Andrea Gestal
06/01/2026 13:22
Mario Casas y Melyssa Pinto, en Disneyland Paris
Mario Casas y Melyssa Pinto, en Disneyland Paris
Instagram
París, la ciudad del amor (o eso dicen). Sea como fuere, el coruñés Mario Casas y la gerundense Melyssa Pinto han dado un paso más en su relación y ya no la esconden. Aunque era un secreto a voces, cada día se consolida más esta pareja que ha dado mucho que hablar. Para bien. 

Obviando que Casas, hace unos meses, dejó caer que volvería a vivir a casa de sus padres sin problema, está claro que, como se puede ver en las imágenes en Disneyland Paris, está viviendo un buen momento junto a la catalana. Ella ha ido mostrando detalles en sus redes, pero ahora ha sido el coruñés el que lo 'ha gritado' a los cuatro vientos, o más bien, retratado. 

Los gallegos lo tienen claro: Marta Ortega y Mario Casas son la mejor compañía en un BlaBlaCar

Más información

Tras diez meses juntos y con una gran discreción en su relación, Mario ha compartido en su Instagram una fotografía de ambos mirando hacia lo más representativo de Disneyland: el Castillo de la Bella Durmiente. En ella se puede ver cómo ambos llevan jerséis temáticos a juego —Melyssa con Minnie y Mario con uno de los fieles 'enanitos' que acompañaban a Blancanieves—, dejando ver el gran frío que hace por la capital francesa. 

Las profesiones de ambos hacen que siempre estén muy ocupados, pero eso no es inconveniente para que, cada cierto tiempo, hagan alguna escapada. Actualmente, ella está muy enfocada en sus redes sociales, mientras que el gallego no deja de estrenar producciones. La vida les sonríe y ellos le devuelven una gran complicidad.

