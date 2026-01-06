Los desaparecidos Reyes Magos de Lugrís
El artista coruñés creó varias obras para la capilla de los Santos Reyes de Bueu, pero gran parte de ellas están en paradero desconocido
Mientras en A Coruña todavía se lucha por impulsar la recuperación de la 'obra callejera' de Urbano Lugrís en el antiguo restaurante Fornos, hay un lugar de Galicia en la que la obra del pintor coruñés es una total exclusividad. La capilla de los Santos Reyes, en la localidad pontevedresa de Bueu, acoge uno de los trabajos que el artista realizó con más cariño, en sus propias palabras. Una obra que solo se puede ver por dentro una vez al año y sobre la que recae también el manto de la misteriosa desaparición (y alguna reaparición) de varias partes.
La capilla de los Santos Reyes es una peculiar edificación religiosa que se levantó en Bueu a finales de los años 40 en la parroquia de O Valado en el mismo lugar en el que se encontraban las ruínas de una ermita datada en 1686.
Aprovechando que Lugrís estaba trabajando en aquella época para la familia Massó -en aquella época, José María Massó era el alcalde de la localidad-, recibió también el encargo de esta obra: "Guardo especial recuerdo del Santuario de los Santos Reyes, en Bueu. Es, con la catedral de Colonia, el único dedicado a esta advocación en Europa. Este santuario constituye mi obra integral como artista: tracé los planos, realicé el proyecto, dirigí la construcción, tuve carta blanca para la ornamentación interior del templo... en fin, que prácticamente hice todo", señalaba Lugrís en una entrevista en 'Vida Gallega' recogida en el catálogo de la exposición 'Lugrís, paredes soñadas’, comisariada en 2017 por Rubén Ventureira, hoy director de El Ideal Gallego.
Sin embargo, la obra de Lugrís, al igual que aquella capilla principal del siglo XVII, no aguantó completa. "Tenemos documentada la existencia de más de 30 figuras pétreas en la capilla antigua, la mayoría de las cuales fueron desapareciendo", explica en dicha publicación José Manuel Dopazo, secretario de la Asociación Cultural Santos Reis.
Tampoco la obra de principios del XX de Lugrís ha salido indemne a las desapariciones. Originalmente, el artista coruñés se encargó tanto de los planos como del diseño de la ornamentación de la capilla, con motivos marineros: barco velero, un ancla, un pez, una concha de vieira, una gaviota, una estrella y una ballena poblaban aquel trabajo exterior de Lugrís, señala el trabajo de la muestra citando un artículo inédito del periodista Otero Ricart.
Mientras, el interior, de 5 x 6 metros, contenía una pequeña ermita encabezada por un retablo con cuadros de Lugrís. El proyecto técnico fue aprobado en 1948 con un coste de la obra fijado en 30.840 pesetas, adjudicadas en 1949 al cantero Victoriano Barcala Farto, que también se encargó de las imágenes de San José y la Virgen María. Mientras, el retablo y las esculturas de los tres Reyes Magos de madera fueron realizados por los hermanos José y Jesús Rivas por 6.171 pesetas. La obra terminó con un coste de 62.673 pesetas y la capilla fue inaugurada en 1953.
Aunque se celebraron en ella numerosos actos religiosos e, incluso, una boda (en 1956), en los años 60 quedó en desuso y en los años 70 la caída de varios árboles sobre su techo de madera de roble derrumbó la ermita y aceleró su decadencia. Y las 'desapariciones'.
Porque fue en ese momento en el que la capilla de los Santos Reyes de Bueu perdió de vista al San José y la Virgen María que Lugrís había diseñado para la fachada principal, además de todo su retablo. "Este era de madera y se pudrió con la entrada de agua, pero hemos sabido hace muy poco que los cuatro cuadros suyos que allí se mostraban se salvaron", comentaba José Manuel Dopazo, secretario de la Asociación Cultural Santos Reis, en el catálogo de la muestra sobre la obra de Lugrís.
La última vez que se tuvo constancia de la presencia en la capilla de estos trabajos del artista coruñés fue gracias a una foto de una boda celebrada en ella en 1956. En la imagen se ven, además de la talla de los Reyes que había en el centro del retablo, dos de las piezas de uno de los extremos.
Una de ellas reapareció en una exposición monográfica sobre Lugrís que se celebró en 1984 en Vigo. En el catálogo de esta muestra se publica una reproducción en color de la pieza, titulada 'Epifanía III', que representa en el momento en el que Herodes pide a Melchor, Gaspar y Baltasar que viajen a Belén y le informen para localizar al niño Jesús. La única información que se dio entonces es que pertenece a una "colección particular".
En este mismo catálogo y también como pertenecientes a una "colección particular" aparecen también sus compañeras -que repetirán en un catálogo de otra exposición en 1989 en A Coruña-, 'Epifanía I' -en la que salen los Reyes en camello en medio de un paisaje muy de Lugrís-, 'Epifanía II' -donde un ángel señala una población iluminada por un haz de luz estelar- y 'Epifanía IV' -con una puerta arcada del portal de Belén-, es decir, el cuarteto que, según la Asociación Cultural Santos Reis, Lugrís realizó para los laterales del retablo.
A día de hoy se desconoce el paradero del cuarteto de óleos. La capilla de los Santos Reyes de Bueu ya no conoce a los Reyes Magos de Lugrís. El templo, que abre una vez al año, se ha rehabilitado, pero echando en falta a los personajes y paisajes marineros salidos de la mente y el pincel del artista coruñés.
La capilla de los Santos Reyes de Bueu, un lugar para visitar solo una vez al año
Tras someterse una importante labor de rehabilitación, la capilla de los Santos Reyes de Bueu volvió a celebrar actos en 1984. Al año siguiente se creó la Asociación Cultural Santos Reis, que se encargó de cuidar y enriquecer la pequeña ermita.
Entre otras cosas, encargaron a canteros de la localidad de Ponte Caldelas realizar una copia de las imágenes de San José y la Virgen María, elaborados a partir de los bocetos de Lugrís, que fueron colocadas en 2005 en la fachada del templo.
En la actualidad, la capilla se abre una vez al año, el día de Reyes. En este 2026, la Asociación Cultural, de la mano del Concello de Bueu, organizada una nueva Romaría dos Santos Reis, que se inicia a las 12.30 horas con una misa y posterior procesión. Además, se reparte la 'parva', que lleva chocolate y roscón. De la música se encarga el grupo de gaitas Os Liboreiros y habrá también regalos para los más pequeños.