Los coruñeses se regalan un chapuzón el Día de Reyes

Un bañista desafío el frío en Riazor Quintana

Sobre las diez de la mañana, con la temperatura a 13 grados centígrados, un madrugador coruñés decidía regalarse a sí mismo una zambullida helada en el Día de Reyes. Se sumergió en la llamada piscina de Riazor ante la atónita mirada de los escasos turistas que a esa hora caminaban por el Paseo Marítimo.

El nadador, de mediana edad, aseguró que lo hace por motivos de salud y de bienestar. "Lo hago habitualmente", añadió. Este lugar es visitado habitualmente por un grupo de jubilados, conocidos como las sirenas, de las que hay también en O Parrote, pero ni siquiera ellas tenían ánimos para un chapuzón hoy.

Aunque la borrasca 'Francis' casi ha pasado, todavía se deja sentir en el aire el río y la humedad que ha dejado temperaturas de hasta seis grados centígrados en la madrugada del lunes, y que se han repetido hoy también.