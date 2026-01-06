Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los coruñeses se regalan un chapuzón el Día de Reyes

La borrasca 'Francis' dejó tras sí frío y humedad que los habituales desafían

Abel Peña
Abel Peña
06/01/2026 14:26
Un bañista desafío el frío en Riazor
Un bañista desafío el frío en Riazor
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Sobre las diez de la mañana, con la temperatura a 13 grados centígrados, un madrugador coruñés decidía regalarse a sí mismo una zambullida helada en el Día de Reyes. Se sumergió en la llamada piscina de Riazor ante la atónita mirada de los escasos turistas que a esa hora caminaban por el Paseo Marítimo. 

El nadador, de mediana edad, aseguró que lo hace por motivos de salud y de bienestar. "Lo hago habitualmente", añadió. Este lugar es visitado habitualmente por un grupo de jubilados, conocidos como las sirenas, de las que hay también en O Parrote, pero ni siquiera ellas tenían ánimos para un chapuzón hoy. 

Aunque la borrasca 'Francis' casi ha pasado, todavía se deja sentir en el aire el río y la humedad que ha dejado temperaturas de hasta seis grados centígrados en la madrugada del lunes, y que se han repetido hoy también. 

 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Delcy Rodríguez

España pide a Delcy Rodríguez la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela
EFE
Bomberos recorriendo la avenida de Buenos Aires

Los bomberos recorren la ciudad ante varias alarmas por olor a gas
Abel Peña
Pascua Militar en A Coruña

Alfonso Rueda celebra la Pascua Militar en A Coruña
Redacción
Sara Carbonero durante sus vacaciones

Sara Carbonero se recupera "favorablemente" en la UCI tras ser intervenida de urgencia en Lanzarote
Redacción