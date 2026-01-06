Los bomberos recorren la ciudad ante varias alarmas por olor a gas

Bomberos recorriendo la avenida de Buenos Aires Quintana

Los Bomberos de A Coruña se pasaron por el centro de la ciudad en busca del olor de gas. Los servicios de emergencia recibieron varias llamadas alertando de que se percibía el revelador aroma. Como no se pudo concretar su origen, sospechan de una descarga del puerto.

Recibieron el aviso de un intenso olor en varios puntos de la ronda de Outeiro y también en la avenida de Buenos Aires e incluso en la calle Adelaida Muro, en Monte Alto. En ningún caso los explosímetros con los que los Bomberos miden el gas arrojaron un resultado de concentraciones altas.

Por ese motivo, y por la dirección del viento, los servicios de emergencia sospechan que puede proceder del puerto. Quizá de algún barco que ha venteado sus depósitos. Se trata de una incidencia recurrente en otro tiempo pero que cada vez es más rara a medida que toda la actividad se traslada a Punta Langosteira.