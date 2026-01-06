Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La firma coruñesa Castro Ópticos da el salto y abre sus dos primeras tiendas en Lugo

Redacción
06/01/2026 11:53
Castro Ópticos
Castro Ópticos
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Castro Ópticos, empresa coruñesa con más de 30 años de experiencia, da un paso importante en su historia con la apertura de dos nuevas ópticas en la ciudad de Lugo, iniciando la expansión fuera de la provincia de A Coruña. 

Las nuevas ópticas, ubicadas en la Plaza Mayor y en el Centro Comercial As Termas, inician una nueva etapa tras la integración de los centros Opticalia Callao, que pasan a operar bajo la marca Castro Ópticos. 

Este movimiento, explican, supone un hito estratégico para la compañía, fundada y consolidada en A Coruña, donde cuenta actualmente con seis ópticas, tres farmacias, una parafarmacia física y venta online a nivel nacional. 

La expansión está liderada por la segunda generación de la empresa familiar, con Abel Castro e Ignacio Castro al frente, consolidando el relevo generacional y la evolución de una marca local que apuesta por crecer sin perder su esencia. 

Las ópticas de Lugo mantendrán el mismo equipo profesional, garantizando la continuidad en la atención y el conocimiento local, al tiempo que incorporan los valores, estándares y metodología de Castro Ópticos. 

La prioridad de la compañía sigue siendo el cuidado de la salud visual y auditiva, apoyándose en la última tecnología, sistemas de diagnóstico avanzados, variedad de marcas y los más altos estándares de calidad, ofreciendo una atención personalizada y cercana. 

“Para nosotros, salir de la provincia de A Coruña es un paso muy importante. Es el resultado de años de trabajo, de un proyecto familiar sólido y de la confianza de nuestros clientes”, señalan desde la dirección de Castro Ópticos. Con esta expansión, Castro Ópticos refuerza su posicionamiento como marca gallega de referencia en salud visual y auditiva, manteniendo su compromiso con la excelencia profesional, la cercanía y el crecimiento sostenible, comentan.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Felipe y Leonor en la Pascua Militar

Felipe VI y su hija Leonor coinciden por primera vez con el uniforme del Ejército del Aire
EFE
El Niño

El número 6703, primer premio del Niño, reparte suerte en las cuatro provincias gallegas
EFE
El ideal gallego

Cada gallego ha gastado 20,46 euros en décimos del Sorteo de 'El Niño' de 2026
EP
Casa dos Xoguetes

La Casa de los Juguetes de A Coruña recoge 10.000 donaciones en solo un mes
Redacción