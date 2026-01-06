La firma coruñesa Castro Ópticos da el salto y abre sus dos primeras tiendas en Lugo

Castro Ópticos

Castro Ópticos, empresa coruñesa con más de 30 años de experiencia, da un paso importante en su historia con la apertura de dos nuevas ópticas en la ciudad de Lugo, iniciando la expansión fuera de la provincia de A Coruña.

Las nuevas ópticas, ubicadas en la Plaza Mayor y en el Centro Comercial As Termas, inician una nueva etapa tras la integración de los centros Opticalia Callao, que pasan a operar bajo la marca Castro Ópticos.

Este movimiento, explican, supone un hito estratégico para la compañía, fundada y consolidada en A Coruña, donde cuenta actualmente con seis ópticas, tres farmacias, una parafarmacia física y venta online a nivel nacional.

La expansión está liderada por la segunda generación de la empresa familiar, con Abel Castro e Ignacio Castro al frente, consolidando el relevo generacional y la evolución de una marca local que apuesta por crecer sin perder su esencia.

Las ópticas de Lugo mantendrán el mismo equipo profesional, garantizando la continuidad en la atención y el conocimiento local, al tiempo que incorporan los valores, estándares y metodología de Castro Ópticos.

La prioridad de la compañía sigue siendo el cuidado de la salud visual y auditiva, apoyándose en la última tecnología, sistemas de diagnóstico avanzados, variedad de marcas y los más altos estándares de calidad, ofreciendo una atención personalizada y cercana.

“Para nosotros, salir de la provincia de A Coruña es un paso muy importante. Es el resultado de años de trabajo, de un proyecto familiar sólido y de la confianza de nuestros clientes”, señalan desde la dirección de Castro Ópticos. Con esta expansión, Castro Ópticos refuerza su posicionamiento como marca gallega de referencia en salud visual y auditiva, manteniendo su compromiso con la excelencia profesional, la cercanía y el crecimiento sostenible, comentan.