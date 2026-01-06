La Casa de los Juguetes de A Coruña recoge 10.000 donaciones en solo un mes

La Casa de los Juguetes de A Coruña Carlota Blanco

La Casa de los Juguetes de A Coruña cerró su última edición con un éxito rotundo de cifras, afianzándose, según los organizadores, como “un proyecto esencial de solidaridad y de economía circular en la ciudad”.

Desde su apertura el pasado 1 de diciembre en el Espacio de Economía Circular de la OMIC, miles de usuarios acudieron tanto a hacer donaciones como a recibir regalos para los más pequeños.

Según el balance final, se recogieron en total 10.112 juguetes, incluyendo disfraces y libros, excediéndose días antes del final de la campaña el objetivo de máximos que se marcó.

Fueron entregados 8.837 juguetes en el punto de recogida y distribución, y quedaron reservadas 1.275 unidades para su inminente donación a entidades benéficas (que se completará durante esta primera quincena de enero, según el Ayuntamiento de A Coruña).

Además de la actividad de recogida y reparto de juguetes, la sede también acogió, desde el pasado 3 de enero, varios talleres infantiles gratuitos, lúdicos y divulgativos, como lo de jardinería sostenible o la actuación de un cuentacuentos. A lo largo de las jornadas, participaron 117 niños en las distintas actividades.

“Es todo un orgullo ver que nuestra ciudad se preocupa y demuestra, un año más, su solidaridad. En el Gobierno local siempre actuamos con la idea de traer el cambio real en todos y cada uno de los ámbitos, también en el navideño. Ningún niño debería pasar las fiestas sin regalos, por ellos hacemos todo esto”, explicó Diana Cabanas, concejala de Empleo, Comercio y Mercados.