José Gerardo Fernández y Verónica Fraga asumen nuevas funciones en el Grupo Editorial El Ideal Gallego

Verónica Fraga Patiño y José Gerardo Fernández Bragado, ayer, en la redacción de El Ideal Gallego Patricia G. Fraga

El periodista José Gerardo Fernández Bragado, nacido en Zamora en 1962, ha sido nombrado nuevo director comercial del Grupo Editorial El Ideal Gallego, mientras que la gestora comercial Verónica Fraga Patiño, nacida en A Coruña en 1970, es la nueva directora de Publicidad del grupo de comunicación. Desde el pasado 1 de enero ocupan sus nuevas responsabilidades pero ayer se oficializaron sus cargos.

Fernández Bragado ha dedicado gran parte de su carrera profesional al medio radiofónico, donde se inició en ‘Radio Popular’, para incorporarse posteriormente a ‘Antena 3 Radio’ en el equipo de José María García como responsable de la información deportiva en Galicia de la cadena. Cuando fenece ‘Antena 3’ pasa a ‘RadioVoz’, donde fue director regional y director de la emisora de A Coruña durante casi 20 años.

Tras distintas colaboraciones entre las que se encuentra participar en el departamento de Prensa de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo Ponferrada 2014 llega a ‘Radio Intereconomía’ como director general de la cadena en Madrid.

Su incorporación a Grupo Editorial El Ideal Gallego se produce el pasado mes de junio de 2025 con el objetivo de coordinar el área audiovisual.

Por su parte, Fraga inicia con este cargo una nueva etapa profesional en el Grupo, al que aporta una sólida trayectoria en gestión comercial, desarrollo de negocio y planificación estratégica. Con una amplia experiencia en ámbitos como la industria, la energía, las materias primas y los medios de comunicación, su perfil destaca por la visión global del mercado, la cercanía con los anunciantes y la capacidad para diseñar soluciones eficaces y adaptadas a cada entorno. Desde su nueva responsabilidad, busca impulsar el crecimiento publicitario de las cabeceras del Grupo, reforzar la relación con el tejido empresarial y avanzar en modelos comerciales innovadores, sostenibles y orientados a resultados.