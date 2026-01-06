Inundaciones en Feáns, hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Con una mezcla de preocupación y temor seguían hace 25 años los vecinos de Feáns la crecida del río Mesoiro, que amenazaba sus casas hasta el punto de que Protección Civil vigilaba la zona sin descartar la posibilidad de tener que desalojar algunas viviendas. Hace 50 años, a estas alturas de 1976, la visita de los Reyes Magos a la Casa Sindical hizo disfrutar a más de 300 niños. El 6 de enero de 1951, 75 años atrás, El Ideal Gallego se hacía eco de la agresión sufrida por una vecina de San Roque de Afuera, que tuvo que ser trasladada a la Casa de Socorro para ser atendida de sus heridas. En 1926, hace un siglo, la princesa doña Berta de Rohan, viuda de don Carlos de Borbón, visitaba la ciudad y tenía previsto alojarse en el Palace Hotel.

Sábado, 6 de enero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | La crecida del río Mesoiro amenaza las viviendas

Las fuertes lluvias que desde el pasado jueves, día 4 de enero de 2001, cayeron en la ciudad desbordaron una vez más el río Mesoiro, que convirtió en una gran piscina la carretera de Feáns e inundó los bajos de algunos edificios. La historia no es nueva. Cada vez que un temporal azota A Coruña el río amenaza con salirse de su cauce, mientras los vecinos denuncian que nunca llega la solución. En esta ocasión, el desbordamiento puso en estado de alerta a los efectivos de Protección Civil que durante toda la jornada vigilaron la zona ante la posibilidad de tener que desalojar algunas viviendas.

El nuevo temporal, que trajo consigo importantes lluvias y fuertes vientos, sumió a Galicia en un caos. Numerosas poblaciones se vieron inundadas por las crecidas de los ríos y hasta treinta carreteras sufrieron cortes. Además, dos personas fallecieron en sendos accidentes de tráfico registrados en Coristanco y Santiago.

Martes, 6 de enero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años |Los Reyes visitan a 325 niños en la Casa Sindical

Trescientos veinticinco niños y muchas otras personas pertenecientes al Grupo de Empresa de la Delegación Provincial de Sindicatos de La Coruña han sido obsequiados por los Reyes Magos, en el salón de actos de la Casa Sindical, en el transcurso de una amena reunión, organizada por dicho grupo de Empresa, que se celebró a lo largo de toda la tarde de ayer, 5 de enero de 1976, con asistencia de diversos mandos sindicales y de más de 600 personas, en total.

Presidió el acto el delegado provincial de Sindicatos, señor Marzal, que dio la bienvenida a los asistentes, en cálidas palabras. Le acompañaron los presidentes de los Consejos Provinciales de Empresarios y de Trabajadores; el secretario provincial de Sindicatos, director provincial y asesor religioso, entre otros. Don Carlos Varela Grandal llevó la dirección de los actos, que se desarrollaron en perfecto orden y con auténtica ilusión, por parte de grandes y chicos.

Sábado, 6 de enero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Agresión a una vecina de San Roque de Afuera

Anuncia Aller Vázquez, de 26 años de edad, vecina de San Roque de Afuera, fue curada en la Casa de Socorro de Santa Lucía de una contusión en el ojo derecho, erosiones en el cuello y mordedura en el brazo derecho, cuyas lesiones fueron calificadas de pronóstico leve, salvo complicaciones. Según manifestó, las heridas le fueron causadas en el curso de una discusión por otra mujer llamada Laura Bugía.

También en el capítulo de sucesos, a la niña de dos años de edad María Luisa Fernández Castiñeiras, que habita con sus padres en la calle de la Oliva número 1, segundo, se le volcó casualmente en su casa un recipiente que contenía agua hirviendo y sufrió quemaduras de primero y segundo grado en los muslos y piernas. Recibió asistencia en la Casa de Socorro del Hospital, con pronóstico reservado.

Miércoles, 6 de enero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | La princesa de Rohan se alojará en el Palace Hotel

El próximo día 9 de enero de 1926 llegará a La Coruña la princesa doña Berta de Rohan, viuda de don Carlos de Borbón, que durante su estancia aquí se hospedará en el Palace Hotel. Vendrán con ella las damas de compañía y el R. P. Paisal.

Además, los capitulares señores Sánchez Mosquera y Pérez Nieto continúan organizando el recibimiento que en esta capital se tributará al ilustre arzobispo de Compostela, doctor García de Alcolea. Ayer visitaron al Arcipreste de Faro, señor Leiceaga, y Órdenes Religiosas y se dirigieron invitaciones a las asociaciones religiosas, rogándoles concurran con bandera e insignias. La caravana automovilística se formará, a las dos y media de la tarde, en la carretera del Pasaje, frente a la casa del señor Sastre. Las Escuelas Parroquiales de Santa Lucía y Labaca organizarán una velada en honor del señor Arzobispo.