El reto de recuperar la rutina para los alumnos coruñeses: "Es más un reajuste que un caos"

Alumnos del CEIP Emilia Pardo Bazán, a su llegada al colegio el primer día de este curso Patricia G. Fraga

El Día de Reyes es una de las jornadas favoritas para miles de niños que esperan con ansia los mejores obsequios traídos directamente por Sus Majestades de Oriente. No obstante, la jornada festiva también suele ser sinónimo de un aspecto no tan positivo para los más pequeños: la vuelta a la rutina. Y es que, después de más de dos semanas de parón navideño, a muchos niños se les hace difícil retomar la actividad con normalidad.

Tampoco es tarea sencilla para los padres. Aunque lo agradecen. “Para nosotros, la vuelta a la rutina es más un reajuste que un caos. Retomar horarios y organización nos viene bien, porque nos da estabilidad y nos permite organizarnos mejor como familia después del colegio”, explica Diana Fernández, madre de uno de los alumnos de Primaria que volverán a las clases el próximo jueves, 8 de enero, al contrario que seis de las 17 comunidades españolas, que lo harán mañana.

La Policía Local de A Coruña se transforma en la Patrulla canina en la Cabalgata de Reyes Más información

Uno de los grandes problemas de parones tan importantes como el de Navidad es, sin duda, adaptarse al horario. Ese problema también lo tiene Nuria Varela, quien además de madre de otro de los jóvenes estudiantes de Primaria coruñeses, también ejerce como docente: “Es duro porque supone un cambio drástico de horarios. Ahora vivimos sin estar pendiente del reloj. Dos días después de recibir los regalos cambia la película por completo”, comenta Varela, quien también celebra que la vuelta sea el día 8, “porque así la primera semana está compuesta solo por dos días y no por cinco, y porque los niños deben tener un día para disfrutar de los regalos del día 6”, expresa.

Periodo de adaptación

Sin embargo, la mayor alteración la sufren los alumnos de Educación Infantil, sobre todo los debutantes. En su caso, empezar el colegio el pasado mes de septiembre fue su verdadero cambio de rutina. Después de tres meses aprendiendo las bases de la que será su realidad a lo largo de los próximos años, el parón navideño les rompe por completo los esquemas.

¿A qué hora comienzan las primeras rebajas del año en A Coruña? Más información

Así lo cree Cristina Novoa, trabajadora en Atención Temprana y madre de uno de los alumnos que cursan Educación Infantil en A Coruña: “A nivel personal, es importante no vivir sujeto al reloj, pero también volver a la rutina. En el caso de los pequeños de hasta seis años, semejante parón se les hace muy cuesta arriba. De hecho, el periodo de adaptación que para muchos está superado ya en septiembre, vuelve a ser importante ahora en la vuelta de enero”, apunta.

En lo que sí están de acuerdo la mayoría de los padres es en que, aunque los primeros días la vida sea un poco diferente sin villancicos ni luces de Navidad, los niños ven con buenos ojos la vuelta a los colegios. “Los alumnos suelen venir más revolucionados. La emoción por volver a ver a sus compañeros o comentar los regalos está más presente que nunca”, sentencia la madre y docente Nuria Varela.