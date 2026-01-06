El regalo de Reyes que Inditex ha traído a sus accionistas: un récord histórico

Consejo de Administración de Inditex, durante la Junta de Accionistas de 2025 Archivo El Ideal Gallego

Inditex ha alcanzado este martes un nuevo récord histórico en Bolsa —estuvo en funcionamiento a pesar del festivo por la festividad de los Reyes Magos— al situarse en los 57,04 euros por acción, nivel nunca visto hasta ahora para el grupo textil con sede en Arteixo (A Coruña). La cotización registrada supone una subida cercana al 1,4% en la sesión, consolidando la tendencia alcista que la compañía mantiene desde finales de 2025.

Con este avance, el valor supera con claridad los anteriores máximos, que se encontraban en la franja de los 56 euros, y eleva su capitalización bursátil hasta aproximadamente casi los 178.000 millones de euros, reforzando su posición como la empresa cotizada más valiosa del mercado español.

Los títulos de Inditex acumulan una racha positiva desde principios del pasado mes de diciembre, cuando presentó los resultados correspondientes a los primeros nueve meses de 2025, que fueron bien recibidos por los accionistas —las acciones se dispararon más de un 9% el día de la presentación de las cuentas—.

La empresa comunicó entonces que la facturación se había incrementado en un 2,7%, hasta los 28.171 millones de euros, y que el beneficio neto había crecido en un 3,9%.

El grupo textil atribuyó este buen desempeño a la "creatividad" de los "equipos", el "modelo de negocio totalmente integrado" y "diversificación".