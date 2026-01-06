Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El regalo de Reyes que Inditex ha traído a sus accionistas: un récord histórico

La empresa alcanza un nivel nunca visto en el precio de sus títulos al situarse en los 57,04 euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
06/01/2026 19:51
Consejo de Administración de Inditex, durante la Junta de Accionistas de 2025
Consejo de Administración de Inditex, durante la Junta de Accionistas de 2025
Archivo El Ideal Gallego
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Inditex ha alcanzado este martes un nuevo récord histórico en Bolsa —estuvo en funcionamiento a pesar del festivo por la festividad de los Reyes Magos— al situarse en los 57,04 euros por acción, nivel nunca visto hasta ahora para el grupo textil con sede en Arteixo (A Coruña). La cotización registrada supone una subida cercana al 1,4% en la sesión, consolidando la tendencia alcista que la compañía mantiene desde finales de 2025.

Con este avance, el valor supera con claridad los anteriores máximos, que se encontraban en la franja de los 56 euros, y eleva su capitalización bursátil hasta aproximadamente casi los 178.000 millones de euros, reforzando su posición como la empresa cotizada más valiosa del mercado español.

Puerto Exterior de Langosteira

Inditex tardó más de cuatro años en lograr todos los permisos para el parque eólico de Langosteira

Más información

Los títulos de Inditex acumulan una racha positiva desde principios del pasado mes de diciembre, cuando presentó los resultados correspondientes a los primeros nueve meses de 2025, que fueron bien recibidos por los accionistas —las acciones se dispararon más de un 9% el día de la presentación de las cuentas—.

La empresa comunicó entonces que la facturación se había incrementado en un 2,7%, hasta los 28.171 millones de euros, y que el beneficio neto había crecido en un 3,9%.

El grupo textil atribuyó este buen desempeño a la "creatividad" de los "equipos", el "modelo de negocio totalmente integrado" y "diversificación".

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Waldo Ferrio, creador de algunas de las tartas más originales durante décadas, posa en su local de Manuel Murguía

El hombre que revolucionó los cumpleaños y las despedidas de soltero en A Coruña se jubila
Guillermo Parga
El ideal gallego

Bolsonaro resulta herido tras una caída en su celda en Brasil
EFE
Nieve en la carretera LU 633 en el Alto do Poio en Lugo este martes

La nieve y el hielo provocan más una veintena de incidencias en carreteras, sin heridos
EFE
Any, la taxista navideña de A Coruña

A Coruña tuvo dos cabalgatas gracias a su reina maga
Lara Fernández