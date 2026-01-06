El coruñés González Rivas no para ni en Reyes: opera a un paciente de 87 años y a las dos horas ya sube a planta

Diego González Rivas con su paciente Amancio Instagram

Que el cirujano Diego González Rivas tiene un ritmo frenético ya es sabido por todos, pero esta vocación no le permite descansar ni el Día de Reyes. En este caso, una operación a Amancio, un paciente de 87 años, 'le ha tenido entretenido'.

Para su sorpresa (y la de todos sus seguidores de redes), tras haberle extirpado un cáncer de pulmón, ha subido a planta a las 2 horas.

'Increíble recuperación', escribió anonadado el cirujano, que cuenta con darle el alta en dos días, a lo sumo.

Y es que el coruñés, además, ha sido uno de los regalos de estas Navidades. No él, pero sí su libro. 'Curando el mundo: Diario de un cirujano nómada' se ha convertido en uno de los títulos favoritos de los coruñeses para los regalos de estas fechas y en él cuenta sus experiencias vividas a lo largo del mundo, tras operar a más de 10.000 personas.