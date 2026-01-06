Alfonso Rueda celebra la Pascua Militar en A Coruña

Alfonso Rueda durante el acto de celebración de la Pascua Militar Cedida

El Palacio de Capitanía General de A Coruña acogió este lunes, a las 12:00 horas, el acto institucional de celebración de la Pascua Militar 2026, una solemne ceremonia con la que se da inicio al año militar. El evento estuvo presidido por el general Marcial González Prada, representante institucional de las Fuerzas Armadas, quien ostentó la representación de Su Majestad el Rey.

El acto comenzó en la Plaza de la Constitución con la rendición de honores a la autoridad que presidía la ceremonia. Posteriormente, los asistentes se trasladaron al Salón del Trono, donde tuvo lugar una recepción oficial durante la cual se impusieron diversas condecoraciones a personal civil y militar de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil que se habían hecho acreedores a las mismas.

A continuación, el general González Prada felicitó la Pascua Militar, en nombre de S.M. el Rey, a los jefes militares de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil presentes en el acto.

La Pascua Militar es uno de los actos castrenses más relevantes del calendario institucional, ya que en él se realiza un balance del año anterior y se establecen las líneas de actuación para el nuevo ejercicio. Su origen se remonta a 1768, cuando el rey Carlos III, tras una importante reorganización del Ejército y la Marina y la recuperación de Menorca en 1782, ordenó que cada 6 de enero se reuniesen las guarniciones para recibir la felicitación real como muestra de reconocimiento a sus ejércitos.

Actualmente, además del acto central que se celebra en el Palacio Real de Madrid, presidido por S.M. el Rey Felipe VI, la Pascua Militar tiene lugar en las antiguas Capitanías Generales que hoy albergan las sedes de la representación institucional de las Fuerzas Armadas, como es el caso de A Coruña, de acuerdo con el Real Decreto 913/2002.

Durante estos actos se subraya la evolución de la situación geoestratégica internacional, la política de Seguridad y Defensa de España y de Europa, así como los principales retos y logros de las Fuerzas Armadas, culminando con la imposición de condecoraciones a quienes han destacado por su servicio a lo largo del año.